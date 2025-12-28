Europa, Brasil o MLS: la figura de Panamá que le hizo goles a Costa Rica y El Salvador dará el gran salto de su carrera

Con actuaciones determinantes y goles en partidos de alta exigencia, una de las figuras emergentes del fútbol de Panamá comienza a perfilarse para dar el gran salto de su carrera.

Con goles que marcaron la diferencia ante Costa Rica y El Salvador lo posicionaron como un nombre a seguir y las opciones que se manejan para su futuro están entre Europa, Brasil o MLS.

ver también Vivió un calvario en Saprissa y ahora tiene una oportunidad para recuperarse en Europa

¿Cuál es la figura de Panamá que daré el gran salto de su carrera?

Según informó el periodista José Miguel Domínguez, el delantero panameño Josué Vergara de 18 años podría tener definido su próximo destino fuera de Panamá, con opciones concretas en Bélgica, Brasil o los Estados Unidos (MLS)

De acuerdo con la información compartida, el atacante maneja varias ofertas sobre la mesa y no continuaría en Tauro FC, lo que abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera profesional en el exterior.

José Miguel Domínguez en su cuenta oficial de X

Costa Rica y El Salvador como víctimas

Durante los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, Josué Vergara fue protagonista en momentos determinantes del torneo al anotar frente a selecciones de peso. Su primer gol llegó ante Costa Rica el 24 de octubre, en una victoria 3-0.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, volvió a aparecer en el marcador frente a El Salvador el 26 de octubre, en las semifinales, cuando anotó en el triunfo 3-1, ratificando su influencia y capacidad decisiva en la recta final del campeonato.