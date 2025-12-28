Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Europa, Brasil o MLS: la figura de Panamá que le hizo goles a Costa Rica y El Salvador dará el gran salto de su carrera

Figura emergente del fútbol panameño se proyecta al exterior tras firmar actuaciones decisivas ante Costa Rica y El Salvador.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
La figura de Panamá que le hizo goles a Costa Rica y El Salvador dará el gran salto de su carrera
© Selección de PanamáLa figura de Panamá que le hizo goles a Costa Rica y El Salvador dará el gran salto de su carrera

Con actuaciones determinantes y goles en partidos de alta exigencia, una de las figuras emergentes del fútbol de Panamá comienza a perfilarse para dar el gran salto de su carrera.

Con goles que marcaron la diferencia ante Costa Rica y El Salvador lo posicionaron como un nombre a seguir y las opciones que se manejan para su futuro están entre Europa, Brasil o MLS.

Vivió un calvario en Saprissa y ahora tiene una oportunidad para recuperarse en Europa

ver también

Vivió un calvario en Saprissa y ahora tiene una oportunidad para recuperarse en Europa

¿Cuál es la figura de Panamá que daré el gran salto de su carrera?

Según informó el periodista José Miguel Domínguez, el delantero panameño Josué Vergara de 18 años podría tener definido su próximo destino fuera de Panamá, con opciones concretas en Bélgica, Brasil o los Estados Unidos (MLS)

De acuerdo con la información compartida, el atacante maneja varias ofertas sobre la mesa y no continuaría en Tauro FC, lo que abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera profesional en el exterior.

José Miguel Domínguez en su cuenta oficial de X

José Miguel Domínguez en su cuenta oficial de X

Costa Rica y El Salvador como víctimas

Durante los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, Josué Vergara fue protagonista en momentos determinantes del torneo al anotar frente a selecciones de peso. Su primer gol llegó ante Costa Rica el 24 de octubre, en una victoria 3-0.

Publicidad

Posteriormente, volvió a aparecer en el marcador frente a El Salvador el 26 de octubre, en las semifinales, cuando anotó en el triunfo 3-1, ratificando su influencia y capacidad decisiva en la recta final del campeonato.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada
Honduras

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

Cerca del Mundial 2026: FIFA llama a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua
Mundial 2026

Cerca del Mundial 2026: FIFA llama a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador
Fútbol Internacional

The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo