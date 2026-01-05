Es tendencia:
No sólo Chava Estrada: Municipal sigue la limpieza y anuncia la salida de otras tres figuras para el Clausura 2026

Los Rojos anunciaron más salidas y la afición empieza a pedir por nuevos fichajes para conseguir la 33.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT nicaragüense los deja ir.
© Prensa MunicipalEl DT nicaragüense los deja ir.

Hace días que en Municipal se venía rumoreando sobre la salida de Chava Estrada para este Torneo Clausura 2026. Finalmente, el jugador lo comunicó en sus redes sociales, algo que acaba de anunciar también el canal oficial de la escuadra escarlata.

Según indica el comunicado oficial, el defensor de Municipal continuará su carrera a préstamo por seis meses en otro club. Si bien no dieron a conocer su nuevo destino, el Chava tiene todo listo para disputar el próximo campeonato con Marquense.

Municipal anuncia nuevas salidas para 2026

Otro que se irá cedido es Mathius Gaitán, que estará a préstamo por el siguiente campeonato y regresará para la temporada 2026-2027. “El club confía en que esta experiencia será clave para su desarrollo futbolístico“, explicó el equipo escarlata.

Chava Estrada rompe el silencio y cuenta toda la verdad sobre su salida de Municipal: “Debo aprovechar”

Además de estas salidas a préstamo, el equipo rojo comunicó la ida definitiva del panameño Davis Contreras. “Culmina su etapa luego de la finalización de su contrato el pasado 31 de diciembre“, reza el anuncio sobre la situación del extranjero.

Sin embargo, estas tres salidas no son todo. También comunicó la partida de Eddie Hernández, quien no está en los planes de Mario Acevedo y deberá buscarse un nuevo equipo para este nuevo año.

El delantero hondureño Eddie Hernández, quien aún mantiene contrato vigente con la institución, ha sido declarado transferible“, comunicó Municipal sobre la situación del atacante que aún tiene vínculo, pero que dejará de pertenecer a los Rojos.

