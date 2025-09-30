Es tendencia:
Guatemala

Toda Guatemala consternada: la decisión de Nathaniel Méndez-Laing que puede costarle a Luis Fernando Tena la clasificación al Mundial 2026

El futbolista sorprendió a todos los chapines, mientras que el entrenador prepara al equipo para la próxima ventana de Eliminatorias Concacaf.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala en vilo ante la decisión de Nathaniel Méndez-Laing que puede costarle la clasificación al Mundial 2026.
© rrssGuatemala en vilo ante la decisión de Nathaniel Méndez-Laing que puede costarle la clasificación al Mundial 2026.

Guatemala afrontará sus próximos dos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 con algunos cambios en la plantilla. Necesitan sumar puntos para aproximarse a la zona de clasificación. Tienen que dejar atrás los últimos resultados obtenidos.

Nathaniel Méndez-Laing tomó una decisión que puede costarle un lugar en esta Copa del Mundo a su equipo. Luis Fernando Tena no solo se lamenta, sino que le busca alternativas al imprevisto para poder arreglar el problema cuanto antes.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Ahí mismo, El Salvador hace las veces de escolta y Panamá está tercera. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse y deberán dejarlo todo.

Mensaje de despedida: Nathaniel Méndez-Laing mantiene en vilo a Guatemala tras los partidos por las Eliminatorias

La Bicolor consternada por la baja de Nathaniel Méndez-Laing para el Mundial 2026

Según indicaron varias fuentes, Nathaniel Méndez-Laing no estaría para jugar la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. La ausencia del legionario significaría una baja importante para el equipo chapín, urgido de sumar puntos.

Periodistas como Juan Carlos Gálvez y sitios como Deportito GT aseguran que la cuestión radica en una decisión técnica, pura y exclusivamente tomada por Luis Fernando Tena. No está en juego la continuidad del delantero en la Selección.

El presunto retiro de Méndez-Laing de Guatemala fue tema de discusión cuando se terminó la última ventana clasificatoria. Hasta emitió lo que parecía un mensaje de despedida mediante sus redes sociales, tiempo después aclarado por su gente.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en Concacaf

  • Visita vs. Surinam, 10 de octubre.
  • Visita vs. El Salvador, 14 de octubre.
  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

