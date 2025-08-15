Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026

El entrenador de los chapines comenzó a ejecutar el plan con el que desea estar en la Copa del Mundo.

javier pineda

Por Javier Pineda

¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026
© Fedefut¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala inició este viernes su preparación para lo que será el arranque de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, donde enfrentará a El Salvador y Panamá en las primeras jornadas. Luis Fernando Tena, técnico del combinado chapín, puso en marcha un plan especial que le permitirá trabajar con algunos jugadores con tres semanas de anticipación, gracias a un acuerdo con los clubes de la Liga Nacional.

Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

ver también

Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

En esta primera fase de concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Tena citó a ocho futbolistas: Darwin Lom y José Pinto (Comunicaciones), Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Nicolás Samayoa y José Morales (Municipal), así como Óscar Santis y José Rosales (Antigua GFC). Estos elementos serán la base del grupo que irá incorporando más piezas en los próximos días.

La decisión de llamar a un grupo reducido responde a la intención de no afectar de manera directa a los equipos que continúan en plena competencia local. Por ello, varios futbolistas que forman parte de la lista final aún no se han unido, a la espera de que terminen sus compromisos con sus respectivos clubes.

Publicidad

La estrategia de Luis Fernando Tena para enfrentar a El Salvador y Panamá

El cuerpo técnico de Luis Fernando Tena busca aprovechar al máximo este tiempo extra para trabajar en aspectos tácticos, afinando movimientos ofensivos y defensivos que puedan marcar la diferencia en partidos de alto nivel. La idea es que, para cuando se incorpore el resto de la plantilla, ya exista una base sólida de funcionamiento colectivo.

El arranque ante El Salvador y Panamá será crucial para las aspiraciones mundialistas de Guatemala, ya que sumar puntos en las primeras fechas podría encaminar la clasificación y dar confianza al grupo. Tena sabe que estos rivales exigirán un alto nivel físico y concentración total desde el primer minuto.

Publicidad
Caos en Guatemala: Luis Fernando Tena confirma los problemas sin solución para el partido con El Salvador

ver también

Caos en Guatemala: Luis Fernando Tena confirma los problemas sin solución para el partido con El Salvador

Con este plan de trabajo anticipado, la Selección chapina envía un mensaje claro: la meta es United 2026, y el camino empieza desde ahora, con disciplina, compromiso y la mira puesta en un arranque perfecto en la Eliminatoria.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador sufre baja sensible: duro cambio de planes para Bolillo Gómez
El Salvador

El Salvador sufre baja sensible: duro cambio de planes para Bolillo Gómez

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta
El Salvador

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta

El Salvador confirma vuelta de Joshua Pérez y Bolillo descarta una figura
El Salvador

El Salvador confirma vuelta de Joshua Pérez y Bolillo descarta una figura

"Carretada de dinero": el Piojo Herrera confirma oferta desde el extranjero
Costa Rica

"Carretada de dinero": el Piojo Herrera confirma oferta desde el extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo