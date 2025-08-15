¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala inició este viernes su preparación para lo que será el arranque de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, donde enfrentará a El Salvador y Panamá en las primeras jornadas. Luis Fernando Tena, técnico del combinado chapín, puso en marcha un plan especial que le permitirá trabajar con algunos jugadores con tres semanas de anticipación, gracias a un acuerdo con los clubes de la Liga Nacional.

En esta primera fase de concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Tena citó a ocho futbolistas: Darwin Lom y José Pinto (Comunicaciones), Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Nicolás Samayoa y José Morales (Municipal), así como Óscar Santis y José Rosales (Antigua GFC). Estos elementos serán la base del grupo que irá incorporando más piezas en los próximos días.

La decisión de llamar a un grupo reducido responde a la intención de no afectar de manera directa a los equipos que continúan en plena competencia local. Por ello, varios futbolistas que forman parte de la lista final aún no se han unido, a la espera de que terminen sus compromisos con sus respectivos clubes.

La estrategia de Luis Fernando Tena para enfrentar a El Salvador y Panamá

El cuerpo técnico de Luis Fernando Tena busca aprovechar al máximo este tiempo extra para trabajar en aspectos tácticos, afinando movimientos ofensivos y defensivos que puedan marcar la diferencia en partidos de alto nivel. La idea es que, para cuando se incorpore el resto de la plantilla, ya exista una base sólida de funcionamiento colectivo.

El arranque ante El Salvador y Panamá será crucial para las aspiraciones mundialistas de Guatemala, ya que sumar puntos en las primeras fechas podría encaminar la clasificación y dar confianza al grupo. Tena sabe que estos rivales exigirán un alto nivel físico y concentración total desde el primer minuto.

Con este plan de trabajo anticipado, la Selección chapina envía un mensaje claro: la meta es United 2026, y el camino empieza desde ahora, con disciplina, compromiso y la mira puesta en un arranque perfecto en la Eliminatoria.