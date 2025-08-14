Es tendencia:
Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

El centrocampista de los chapines no había jugado en los últimos partidos, pero volvió a tener minutos con su club y lo hizo de buena manera.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

© MunicipalPedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

La Selección de Guatemala está a menos de un mes de volver a jugar cuando reciba a El Salvador y visita a Panamá por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, por lo que Luis Fernando Tena dará a conocer este viernes la primera lista de convocados que se quedarán concentrados en el Centro de Alto Rendimiento.

Uno de los nombres que había estado en duda es el de Pedro Altán que desde la Copa Oro no tuvo el rendimiento esperado y todo se terminó de hundir cuando en la pretemporada con Municipal tuvo una lesión que no lo había dejado tener la regularidad esperada.

Pero ayer ante Real España volvió a jugar y lo hizo marcando diferencia, con un buen nivel y esto no lo quiso pasar desapercibido Altán, que dejó claro que está de regreso de la manera que quería y lo hace a pocas horas de que se de a conocer la nómina de la azul y blanco.

Pedro Altán y su regreso a los campos

Gracias a Dios regresé de la mejor manera, hemos estado compenetrados y unidos que es lo importante, y lo hemos hecho por todas esas personas que han estado en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo Pedro Altán luego de su exhibición ante Real España.

Para mí es aportar mi granito de arena porque es lo más importante, se me da la jugada y a José Carlos Martínez que logra terminarla”, expresó el futbolista, quien a pesar de no tener ritmo demostró estar a un buen nivel.

Acerca de la victoria roja que los acerca a una clasificación opinó: Somos el equipo más grande Guatemalay eso se demostró sobre el terreno de juego, nunca dimos una pelota por perdida y gracias a Dios se dio el resultado”.

