El Fantasma Figueroa confirma el fichaje que tanto pidió para Comunicaciones

Comunicaciones FC continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y este fin de semana dio un paso importante en la construcción de su plantel para la temporada 2026-2027. La institución crema hizo oficial la incorporación del defensa nicaragüense Jonathan Moncada, quien llega con la misión de aportar calidad, equilibrio y creatividad en la zona medular.

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La llegada del futbolista centroamericano representa una apuesta importante para la dirigencia alba, que busca fortalecer cada línea del equipo de cara a los retos que tendrá en la próxima campaña. Moncada aterriza en Guatemala respaldado por buenas referencias y por el reconocimiento que ha ganado durante los últimos años en el fútbol de Nicaragua.

Jonathan Moncada se convierte en el quinto refuerzo crema

La contratación fue confirmada por el propio club a través de sus canales oficiales. “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Jonathan Moncada, quien se incorpora a nuestra institución para reforzar el primer equipo”, publicó la entidad blanca, oficializando así la llegada de su quinto refuerzo para la nueva temporada.

Diversos reportes procedentes de Nicaragua aseguran que el fichaje se concretó gracias a una solicitud directa del entrenador chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien considera que el volante posee las características ideales para encajar en su propuesta futbolística. La confianza del técnico en las condiciones del jugador habría sido determinante para acelerar las negociaciones.

A sus años de experiencia en el fútbol profesional, Moncada cuenta con un recorrido destacado en su país. Ha defendido las camisetas de Cacique Diriangén, Walter Ferreti, CD Ocotal y Real Madriz, además de haber tenido una aventura internacional con el FK Spartaks de Letonia. Su trayectoria también incluye convocatorias y participación con la Selección de Nicaragua, donde ha sido uno de los nombres habituales en el mediocampo.

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Mientras tanto, Comunicaciones continúa ultimando detalles en la conformación de su plantilla. La directiva mantiene negociaciones para concretar la llegada de Kevin Ramírez y también trabaja intensamente en la renovación del cubano Dairon Reyes, dos movimientos que podrían cerrar una ventana de transferencias sumamente activa para un equipo que aspira a volver a pelear por los máximos honores del fútbol guatemalteco.