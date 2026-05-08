“Tarados”: El Fantasma Figueroa arremete contra la afición de Comunicaciones tras empatar vs Xelajú

El entrenador de los cremas se quejó que siente falta de apoyo a pesar de que ya logró su principal objetivo.

El empate 2-2 entre Comunicaciones y Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso, por la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, dejó más que un resultado apretado: abrió un nuevo capítulo de tensión entre el equipo albo y su afición, que no ocultó su descontento tras el pitazo final.

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El rendimiento del conjunto crema fue duramente cuestionado por los seguidores, quienes esperaban una ventaja en casa. Las críticas no solo apuntaron a los jugadores, sino también al técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien volvió a estar en el centro de la polémica.

Lejos de bajar el tono, el entrenador chileno respondió con su estilo frontal y sin filtros, lanzando fuertes declaraciones en conferencia de prensa que rápidamente causaron eco en el club y en Guatemala.

Figueroa explota tras el empate y apunta a la afición

Visiblemente molesto, Figueroa fue contundente al referirse a las críticas: “A veces cansa todo esto, a mí me trajeron para hacer un trabajo y lo cumplí… hablo de los tarados que se ponen atrás de la banca, solo pido que dejen trabajar”, palabras que generaron fuerte repercusión.

El técnico también dejó entrever incertidumbre sobre su futuro: “Vamos a tener 26 jóvenes, ese es el plantel que tendrá Comunicaciones en el otro torneo, sea conmigo o a lo mejor no”, abriendo la puerta a una posible salida del banquillo crema.

En su análisis del equipo, fue autocrítico pero realista: “Lo que merece Comunicaciones no es lo que tiene ahora, pero es lo que hay, no podemos hacer magia… a mí me dicen Fantasma, no Harry Potter”, dejando claro que trabaja con los recursos disponibles.

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Además, defendió el desempeño reciente del club: “Dejamos fuera al bicampeón… nunca se habló que el equipo jugó bien o que merecía pasar”, señalando que el entorno ha minimizado los logros del equipo en esta fase final.

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Pese a la tormenta, Figueroa cerró con un mensaje desafiante: “Solo le digo a nuestra barra que vamos a ir a ganar el partido a Xela”, confiando en que Comunicaciones podrá revertir la situación en el Mario Camposeco y sellar su boleto a la Gran Final.