Se le escapó a LAFC: Matt Evans ya tendría nuevo equipo en Europa y sorprende a Guatemala

Evans dejará el futbol de Estados Unidos para unirse a su nuevo club en Europa.

El centrocampista guatemalteco Matthew Evans está a un paso de convertirse en nuevo jugador del FC Wacker Innsbruck, luego de que Los Ángeles FC decidiera cederlo a préstamo para que sume minutos y experiencia internacional. La operación responde al plan de desarrollo que el club estadounidense tiene trazado para una de sus principales promesas.

Publicidad

ver también Duro revés en LAFC: Matt Evans recibe la noticia que en Guatemala nadie quería escuchar sobre su futuro

La cesión forma parte de la alianza deportiva entre LAFC y el conjunto austriaco, una estrategia que busca potenciar el crecimiento de los futbolistas jóvenes en un entorno competitivo. Dentro de la institución angelina incluso ya lo había hecho oficial en su sitio oficial, pero luego fue eliminado, pero es inminente el acuerdo con el club austriaco.

El guatemalteco busca consolidarse en el fútbol europeo

Aunque el traspaso todavía no ha sido anunciado de manera oficial, ambas instituciones ya alcanzaron un acuerdo para concretar el préstamo del futbolista. Únicamente restan algunos detalles administrativos para que el movimiento sea confirmado y el mediocampista inicie una nueva etapa en el fútbol austriaco.

Con este cambio, Matthew Evans pondrá fin a un ciclo de dos años en Los Ángeles FC, club al que llegó para integrarse a la academia. Posteriormente ascendió al LAFC 2 y, gracias a su progresión, fue promovido al primer equipo durante la presente temporada, donde acumuló 56 minutos de participación en un encuentro oficial.

El volante también ha logrado abrirse camino en la Selección Nacional de Guatemala, donde ya suma seis partidos internacionales. Aunque todavía no ha podido marcar su primer gol con la azul y blanco, se mantiene como una de las jóvenes apuestas del combinado nacional para los próximos procesos.

Publicidad

ver también Tres goles en 15 minutos y Guatemala delira: así juega Matt Evans, la joya de Luis Fernando Tena que preocupa a Panamá y El Salvador

La llegada al FC Wacker Innsbruck representa una oportunidad importante para Evans, quien buscará ganar continuidad, elevar su nivel competitivo y regresar a LAFC con mayor experiencia. Tanto el club estadounidense como el entorno del jugador confían en que este paso será determinante para impulsar su carrera profesional.