El Fantasma Figueroa con doble fracaso en Comunicaciones tras ser superado por Xelajú

Comunicaciones puso punto final a su participación en el Torneo Clausura 2026, tras caer con un global de 4-2 frente a Xelajú MC, resultado que confirma una temporada para el olvido para el conjunto albo. Más allá de la eliminación en semifinales, el club capitalino cierra un semestre marcado por la irregularidad, la presión institucional y la constante inconformidad de su afición.

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Bajo la dirección técnica de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, el equipo tuvo como principal logro la salvación de la categoría, evitando un descenso que por momentos parecía inminente y con eso se conformó. Sin embargo, en lo futbolístico, el rendimiento fue intermitente, con más dudas que certezas y con un estilo de juego que nunca terminó de consolidarse en el terreno de juego.

Un ciclo lleno de polémicas e incertidumbre

El paso de Figueroa por el banquillo crema también estuvo rodeado de polémicas constantes, muchas de ellas generadas por sus declaraciones y decisiones. La falta de armonía con la afición y con varios integrantes del plantel fue evidente, siendo uno de los casos más sonados la marginación de José Manuel “Moyo” Contreras, referente histórico del club que no tuvo el protagonismo esperado en el cierre de su carrera.

La eliminación ante Xelajú MC no solo representa un golpe deportivo, sino también un fracaso en los objetivos institucionales, ya que un equipo con la historia y exigencia de Comunicaciones está obligado a pelear por el título en cada torneo. A pesar de contar con jugadores de experiencia, el equipo nunca logró consolidarse como un verdadero candidato al campeonato.

Otro de los puntos que deja esta campaña es la ausencia en la Copa Centroamericana, un objetivo que no se pudo alcanzar y que representa una pérdida tanto en lo deportivo como en lo económico. La afición crema había depositado su esperanza en clasificar al torneo internacional, pero el rendimiento del equipo quedó lejos de ese nivel.

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Ahora, el futuro del club entra en una fase de evaluación profunda, en la que se analizará el proyecto deportivo en su totalidad. Incluso, el propio Marco Antonio Figueroa dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado, al manifestar su cansancio por distintas situaciones. En Comunicaciones, se vienen decisiones clave que marcarán el rumbo de una institución que necesita reconstruirse para volver al protagonismo.

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