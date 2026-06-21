Comunicaciones suma un fichaje sorpresa: fue campeón en Uruguay y jugó en un tricampeón de Copa Libertadores

Con la mirada puesta en el Torneo Apertura 2026, Comunicaciones FC continúa avanzando en una profunda reestructuración de su plantel. La directiva crema trabaja en reforzar cada una de sus líneas con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol nacional y competir al máximo nivel durante la próxima temporada.

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El presidente del club, Cristian Cáceres, confirmó recientemente que la planificación deportiva contempla varias incorporaciones más. “Era una planificación que se venía haciendo, estamos haciendo una reestructura línea por línea, y tratamos de incorporar jugadores para ser los más certeros”, explicó el dirigente al referirse al trabajo que se realiza de cara al nuevo proyecto deportivo.

Nicolás Olivera, el nuevo refuerzo crema

Siguiendo esa línea, el conjunto albo alcanzó un acuerdo para incorporar al defensor uruguayo Nicolás Olivera, quien llega para cubrir la vacante que dejó el mexicano Ernesto Monreal, recientemente vinculado a Xelajú MC. La llegada del zaguero representa una apuesta por experiencia y solidez para fortalecer una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria, en especial con la experiencia de haber estado en el histórico Nacional de Uruguay y con el que fue campeón.

Olivera aterriza en Guatemala procedente de Wanderers de Uruguay, aunque cuenta con una amplia trayectoria en distintos países del continente. En su carrera ha defendido los colores de clubes como Progreso, River Plate, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, Nacional y Rampla Juniors, además de experiencias internacionales en Argentina, Paraguay y Perú.

La experiencia acumulada en equipos como Estudiantes de San Luis, Santaní y Cusco FC le permite llegar con un importante recorrido profesional, algo que Comunicaciones considera fundamental para afrontar un torneo que promete ser altamente competitivo. El defensor buscará adaptarse rápidamente al fútbol guatemalteco y convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Marco Antonio Figueroa.

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Mientras el plantel crema se prepara para iniciar oficialmente la pretemporada, la dirigencia mantiene abiertas varias negociaciones. No se descartan nuevos fichajes en los próximos días, así como resolver las situaciones contractuales de Dairón Reyes y Rafael Morales, dos futbolistas cuyo futuro sigue siendo tema de análisis dentro de la institución. Con ello, Comunicaciones continúa dando forma a un equipo que aspira a volver a luchar por los títulos en la próxima campaña.