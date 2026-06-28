El Fantasma Figueroa y Comunicaciones tendrán un fogueo ante uno de los grandes de Concacaf

Comunicaciones preparan un amistoso ante uno de los mejores equipos del área.

Comunicaciones continúa afinando los detalles de su preparación para el Torneo Apertura 2026 y, aunque la pretemporada todavía no ha comenzado de manera oficial, varios futbolistas ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico. Paralelamente, la dirigencia avanza en la planificación de los partidos amistosos que servirán para medir el nivel del renovado plantel.

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Uno de esos compromisos podría ser de alto calibre. De acuerdo con reportes surgidos en México, el conjunto albo tendría la posibilidad de enfrentar a Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, en un encuentro que representaría una exigente prueba para los dirigidos por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa antes del inicio de la temporada oficial.

Cruz Azul aparece como posible rival de los cremas

El periodista Adrián Esparza, de TUDN, informó que Cruz Azul busca un rival para disputar un amistoso en el Estadio 10 de Diciembre, y Comunicaciones figura como el principal candidato. Aunque el duelo todavía no ha sido oficializado, las negociaciones estarían avanzadas y solo restarían algunos detalles para confirmar el enfrentamiento.

Desde la institución crema no confirmaron la información, pero tampoco descartaron la posibilidad. La postura del club es evaluar todos los amistosos que encajen con la planificación del cuerpo técnico y que representen un beneficio deportivo antes del arranque de las competiciones oficiales.

El partido se disputaría el sábado 11 de julio, apenas dos semanas antes del debut de Comunicaciones en el Apertura 2026 de Guatemala, cuando visite a Deportivo Suchitepéquez en la primera jornada del campeonato nacional.

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Con una profunda reestructuración del plantel y la continuidad de Marco Antonio Figueroa en el banquillo, los albos apuntan a cortar su sequía de títulos y volver a ser protagonistas tanto en el fútbol guatemalteco como en el ámbito internacional. Un amistoso frente a un rival de la talla de Cruz Azul sería una oportunidad ideal para medir el verdadero potencial del nuevo proyecto crema.