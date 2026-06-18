Sin el Fantasma Figueroa: Comunicaciones comenzó su pretemporada y aún espera a su entrenador

Figueroa es la principal ausencia en el inicio de los trabajos de los cremas.

Comunicaciones FC puso en marcha su pretemporada este lunes en las instalaciones del estadio Cementos Progreso, dando inicio a una nueva etapa de preparación con la mira puesta en la temporada 2026-2027. Aunque el trabajo arrancó con un grupo reducido de futbolistas, la ilusión es máxima en el campamento albo, que busca volver a ser protagonista tanto en la Liga Nacional como en los torneos internacionales.

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Las primeras sesiones estuvieron bajo la supervisión del asistente técnico y el preparador físico, quienes dirigieron los entrenamientos mientras el cuerpo técnico principal termina de incorporarse al proyecto. La planificación contempla una exigente carga de trabajo para las próximas semanas, con el objetivo de que el equipo alcance su mejor nivel antes del inicio de la competencia oficial de Guatemala.

Marco Antonio Figueroa se incorporará la próxima semana

Según se conoció, será hasta el próximo 22 de junio cuando el plantel comience a trabajar a doble turno en el Cempro. Para entonces, la institución espera contar con la totalidad de los jugadores convocados, además de la presencia del entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, quien actualmente permanece en Miami atendiendo asuntos relacionados con el club.

El estratega sostuvo recientemente una reunión con el propietario de la institución, aunque los detalles del encuentro no fueron revelados. Lo que sí está claro es que Figueroa mantiene como prioridad cumplir su contrato con los cremas, pese a que en las últimas semanas ha recibido propuestas y ha sido vinculado con otros proyectos deportivos fuera de Guatemala.

Mientras tanto, la directiva continúa avanzando en la conformación del plantel. Hasta ahora, Comunicaciones ha confirmado las incorporaciones de Nelso Iván García, Jonathan Moncada, Diego Santis, Kevin Grijalva, Dewinder Bradley y Bryan Castañeda, jugadores que buscarán aportar profundidad y calidad en distintas zonas del campo.

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La lista de refuerzos podría ampliarse en los próximos días con la llegada de Kevin Ramírez, procedente de Deportivo Malacateco. El mediocampista chapín es uno de los nombres que más interesa a la dirigencia alba para fortalecer el sector medular y cerrar una plantilla que aspira a recuperar el protagonismo perdido y pelear por los títulos en la próxima campaña.

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