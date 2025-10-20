Marvin Ávila Jr. sorprendió a todo Guatemala después de dar un giro de 180 grados con su futuro club. El delantero tenía todo para convertirse en jugador de Gremio de Porto Alegre y hasta había realizado varias pruebas para confirmar el fichaje de una vez por todas.

Sin embargo, apareció São Paulo para imponerse en las negociaciones y finalmente se lo arrebató a uno de sus principales rivales en el fútbol brasileño. De esta manera, Titimán Jr. será jugador del equipo tricolor a partir del próximo año, cuando cumpla la mayoría de edad.

En Antigua GFC, se ganó un lugar con apenas 17 años. En este Apertura 2025, sumó varios partidos como titular, aunque no pudo convertir aún. Además, ha sido un habitual en las convocatorias de los diferentes seleccionados menores de Guatemala, aunque no estará en los Juegos Centroamericanos.

¿Por qué Marvin Ávila se quedó con Sao Paulo y rechazó a Gremio?

Desde Brasil, el medio Avante Meu Tricolor confirmó los detalles de la oferta que no pudo rechazar Ávila por parte de San Pablo. El equipo tricampeón mundial de clubes le ofreció un contrato profesional y un proyecto a futuro que lo beneficiará en el largo plazo.

La propuesta de Gremio era de un préstamo con opción de compra, pero Sao Paulo fue superador. “Adquirió al delantero en su totalidad, ofreciéndole no solo un contrato profesional, sino también un proyecto de futuro que incluía formación académica, asesoramiento psicológico y un plan para su ascenso al primer equipo del São Paulo. Marvin Jr. no pudo evitar aceptar“, aseguró la fuente mencionada desde el país sudamericano.

El mismo medio confirmó que Marvin Ávila se sumará al Sao Paulo en la próxima temporada. Además del delantero chapín, el conjunto paulista fichó al ghanés Ridwan Mohammed, lo que confirma que están siguiendo de cerca tanto el fútbol centroamericano como africano.

