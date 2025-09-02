Se va a un grande de Sudamérica: desde Panamá confirman el gran salto de una figura camino al Mundial

Panamá entera se revoluciona ante el gran salto de una figura hacia un gigante de Sudamérica. Este movimiento de mercado se da en un momento inesperado, justo de camino a la próxima Copa del Mundo. Pocos pudieron verlo de antes.

Ryan Gómez se convirtió en una verdadera estrella para CAI durante el pasado semestre. No solamente en el ámbito local pudo triunfar, sino que se lo vio dar todo a nivel internacional. Todo le valió para ganarse un lugar en la Selección.

La Canalera disputará el Mundial Sub-20 de Chile desde el 27 de septiembre, en medio de la locura por las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras el entrenador Jorge Dely Valdés ultima detalles para el juego, Gómez firma un contrato jugoso.

Panamá ve crecer a Ryan Gómez: se va a un gigante de Sudamérica antes del Mundial

Ryan Gómez fue una de las grandes figuras que tuvo CAI durante la más reciente temporada. Entre Liga Panameña Apertura y etapa de Playoffs, disputó un total de 12 partidos en los que logró marcar tres goles. Fueron 703 minutos oficiales.

Según le confirmó Jorge Ricardo Martínez Hidalgo a La Esquina Deportiva, este joven futbolista será nuevo jugador del equipo Sub-20 de Gremio. Desde el club de La Chorrera, armó sus maletas emprendió viaje camino a un gigante de Brasil.

Gómez tiene 19 años y es uno de los extremos más punzantes de Panamá. Luego de cumplir con su formación en las inferiores del Bocas FC, saltó a Independiente y comenzó su gran sendero. Este cuenta con un futuro sumamente prometedor.

Está en la consideración del cuerpo técnico de la Selección Nacional, a punto tal que formará parte del campamento previo al Mundial U20 que va a disputarse en Chile. Dicho certamen programó su inicio para el venidero 27 de septiembre.

Mundial Sub-20: Jorge Dely Valdés prepara a sus dirigidos

Panamá iniciará en lo próximo un campamento con 24 futbolistas de la categoría Sub-20 en la previa de la máxima competencia. Ryan Gómez está dentro de esta nómina, aunque no tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.

Jorge Dely Valdés está obligado a realizar un recorte en la lista, de manera que el debut ante Paraguay del próximo 27 de septiembre pueda darse con la lista justa de convocados. El total será de 21 jugadores por cada una de las convocatorias.