Directo a Brasil: joya de Guatemala será nuevo jugador de un equipo campeón de Copa Libertadores

No es una casualidad que la liga de Brasil, una de las mejores valoradas a nivel mundial, se fije en Centroamérica para obtener jóvenes talentos. Cada vez son más los que miran las divisiones menores de la región centroamericana y los últimos movimientos lo confirman.

Kadir Barría, delantero de apenas 18 años, se convirtió en jugador de Botafogo en este año. El panameño llegó para jugar en el Sub-20 del Fogao, pero rápidamente subió al primer equipo gracias a sus goles y ya hizo su estreno en el Brasileirao. Este domingo, ingresó en la segunda parte contra Fluminense.

Marvin Ávila Jr., la joya de Antigua GFC que jugará en Gremio

El que sigue sus pasos es el chapín Marvin Ávila Jr. La joya de Antigua GFC, según la información del periodista Kenny Rodas, tiene todo listo para sumarse al Gremio, después de haber superado el período de prueba durante las últimas semanas.

Publicidad

Publicidad

Marvin Ávila con la camisola de Antigua.

ver también Guatemala se adelanta: Luis Fernando Tena implementa una medida para sacarle ventaja a El Salvador en la clasificación al Mundial 2026

Actualmente, Ávila está en Guatemala, donde entrena con el primer equipo de los Coloniales, y espera por una confirmación oficial desde Brasil para concretar el fichaje de manera definitiva.

Publicidad

El cuadro tricampeón de la Copa Libertadores mostró gran interés en contar con la presencia de Ávila. No están definidos los detalles de la transacción, ya que el futbolista chapín todavía no cuenta con la mayoría de edad. Cumplirá 18 en marzo de 2026.

Publicidad

La gran noticia que recibe Guatemala con Marvin Ávila

Sí está confirmado que antes de viajar a Sudamérica, Marvin Ávila vestirá la camiseta de la Selección de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025. Estos serán en territorio chapín y comenzarán el próximo 18 de octubre hasta el 30 del mismo mes.