Se encienden las alarmas: Luis Fernando Tena con un problema de último momento en el entrenamiento de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala completó este jueves su último entrenamiento antes del crucial duelo contra Surinam, correspondiente a la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. La sesión se llevó a cabo en el estadio Franklin Essed, donde el grupo cerró detalles tácticos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que el mediocampista Rudy Muñoz encendió las alarmas tras ausentarse del trabajo grupal por un problema físico.

El volante guatemalteco, quien forma parte de la delegación que viajó al país caribeño, realizó trabajo diferenciado y estuvo bajo la supervisión del cuerpo médico del combinado nacional. Aunque no se ha dado un parte oficial, se espera que en las próximas horas se conozca si Muñoz podrá estar disponible para el partido de mañana. Su estado genera incertidumbre, especialmente por el poco margen de tiempo para su recuperación.

Si bien Rudy Muñoz no se perfilaba como titular ante Surinam, su posible ausencia sería una baja sensible en el banquillo, ya que es una de las opciones de revulsivo que Tena suele utilizar en la segunda mitad para refrescar el mediocampo y aportar dinamismo ofensivo. Su versatilidad y capacidad para romper líneas podrían haber sido clave en un partido donde Guatemala necesita imponer su ritmo.

El compromiso entre Surinam y Guatemala se disputará este viernes a las 15:00 horas, en un encuentro que será determinante para las aspiraciones de la Azul y Blanco de mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial 2026. La delegación guatemalteca se muestra concentrada y consciente de que no hay margen de error en esta doble fecha eliminatoria.

La alineación de Guatemala vs Surinam

Por ahora, el once que prepara Luis Fernando Tena sería: Nicholas Hagen en el arco; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto y José Morales en defensa; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco y Stheven Robles en el mediocampo; mientras que Antonio De Jesús López, Rubio Méndez Rubín y Óscar Santis conformarán el ataque.

Guatemala buscará en Paramaribo sumar puntos vitales para mantener viva la ilusión mundialista. El equipo ha mostrado buena dinámica y confianza, aunque la situación de Rudy Muñoz mantiene en vilo al cuerpo técnico, que espera contar con todos sus hombres para afrontar una cita que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

