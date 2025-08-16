Mientras Luis Fernando Tena lo mantiene al margen, Jorge Aparicio recibe apoyo de otro sector del futbol de Guatemala

Xelajú MC cerró su preparación en Quetzaltenango de cara al compromiso de este sábado contra Deportivo Guastatoya, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025. La jornada de entrenamientos llegó con buenas noticias para el plantel altense, luego de confirmarse el regreso de dos futbolistas que estaban cumpliendo sanción.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional aceptó el recurso de revisión presentado por los chivos y decidió reducir los castigos de Jorge Aparicio y Harim Quezada. Ambos habían sido suspendidos por dos encuentros tras ver la tarjeta roja en el partido contra Mictlán en la tercera fecha.

Con esta resolución, Aparicio y Quezada ya cumplieron con un partido de suspensión frente a Mixco y quedaron habilitados para jugar ante Guastatoya. La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico, que vuelve a contar con dos jugadores de peso en un momento clave de la temporada.

Ahora la responsabilidad pasa a manos de Amarini Villatoro, quien deberá decidir si incluye a Jorge Aparicio en la convocatoria, tomando en cuenta que el volante tuvo participación el pasado jueves en el duelo contra Real Estelí por la Copa Centroamericana. En el caso de Harim Quezada, todo apunta a que será titular frente a los pecho amarillos.

Jorge Aparicio al margen de la Selección de Guatemala

La vuelta de Jorge Aparicio significa un impulso adicional para Xelajú. El volante atraviesa un gran momento en el torneo internacional, donde incluso ha sido reconocido por la Concacaf por su rendimiento.

Sin embargo, pese a su nivel, todavía no ha recibido una oportunidad en la Selección Nacional bajo la dirección de Luis Fernando Tena, situación que mantiene la expectativa entre la afición altense.

Aunque sus posibilidades son pocas, habrá que esperar la decisión final del seleccionador de Guatemala para ver si toma en cuenta a Jorge Aparicio para el siguiente microciclo de trabajo que iniciará el lunes.