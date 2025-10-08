Nicaragua vs. Haití: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Nicaragua y Haití promete ser uno de los más parejos de la jornada 3 de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos llegan con realidades similares, sabiendo que un triunfo podría cambiar por completo su panorama en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

¿A qué hora juegan Nicaragua vs. Haití por Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026?

Dicho partido entre Nicaragua y Haití se disputará el jueves 9 de octubre a las 6:00 p.m. hora local en el estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, ubicado en la ciudad de Managua y con una capacidad para 17.000 espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO Nicaragua vs. Haití por Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026?

Será transmitido en vivo para ambos países a través de NicaSports y TOTALMIX, además de plataformas digitales oficiales que cubrirán el encuentro minuto a minuto.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití en USA por Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido entre Nicaragua y Haití a través de múltiples plataformas, incluyendo Paramount+, UNIVERSO, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video y CBS Sports.

Nicaragua vs. Haití: así llegan para este partido de Eliminatorias Concacaf

Nicaragua llega a este compromiso ubicada en el último lugar del Grupo C con apenas un punto en dos partidos disputados. El conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa ha mostrado orden defensivo, pero le ha costado concretar en ataque, con solo un gol a favor y tres en contra.

Por su parte, Haití ocupa la tercera posición del grupo con dos puntos, producto de dos empates consecutivos. A pesar de no haber perdido, el combinado caribeño ha mostrado irregularidad en su juego y buscará en Managua ese triunfo que le permita acercarse a los puestos de clasificación