Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Amarini Villatoro y Xelajú se topan con un problema inesperado a pocos días de enfrentar a Real España

El entrenador y los chivos tendrán que buscar una solución para su partido contra los aurinegros.

javier pineda

Por Javier Pineda

Xelajú en busca de una solución en la Copa Centroamericana
© Prensa LibreXelajú en busca de una solución en la Copa Centroamericana

La Junta Directiva de Xelajú MC y el cuerpo técnico encabezado por Amarini Villatoro se encuentran en la etapa final de decisiones para definir la sede del partido de semifinales de la Copa Centroamericana 2025, donde los Súper Chivos se medirán ante el Real España de Honduras. Sin embargo, el conjunto altense enfrenta un inconveniente logístico que podría alterar sus planes iniciales.

El dato que pone a Amarini Villatoro por encima de Luis Fernando Tena

ver también

El dato que pone a Amarini Villatoro por encima de Luis Fernando Tena

El estadio Cementos Progreso, escenario donde Xela había disputado algunos de sus encuentros internacionales, no estará disponible para el compromiso del miércoles 29 de octubre, debido a que será una de las sedes de los Juegos Centroamericanos 2025. Esta situación ha obligado a la dirigencia quetzalteca a buscar una alternativa con urgencia.

Fuentes cercanas al club confirmaron que la directiva de Xelajú MC mantiene conversaciones para intentar asegurar el uso del estadio ubicado en la zona 6 capitalina, aunque el panorama luce complicado por los compromisos ya pactados para esas fechas. De no concretarse, el equipo deberá activar su plan B para no afectar su preparación ni el calendario del certamen regional.

¿El nuevo estadio de Xelajú MC?

Dentro de las opciones que maneja el club, el estadio Pensativo de Antigua Guatemala aparece como la alternativa más viable. Por otro lado, el estadio Manuel Felipe Carrera ha sido descartado, ya que está siendo preservado por Municipal y además será utilizado por la Selección Nacional de Guatemala durante la Fecha FIFA de noviembre.

La decisión final deberá ser comunicada mañana a la Concacaf, según confirmó una fuente del club, con el fin de ratificar el calendario oficial de las semifinales. El anuncio definirá también los aspectos logísticos y de seguridad que acompañarán uno de los partidos más esperados por la afición quetzalteca.

“Me dan la oportunidad”: Chucho López no se guarda nada y lanza fuerte dardo a Luis Fernando Tena

ver también

“Me dan la oportunidad”: Chucho López no se guarda nada y lanza fuerte dardo a Luis Fernando Tena

Con el sueño de llegar a la final de la Copa Centroamericana, el equipo de Amarini Villatoro busca no solo un escenario adecuado, sino también mantener la ventaja deportiva que significa jugar como local. La afición espera que el conjunto altense encuentre pronto su “casa temporal” para seguir haciendo historia en el torneo regional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela
Honduras

Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela

Concacaf lo hace oficial: Olimpia recibe la notificación que más estaba esperando
Honduras

Concacaf lo hace oficial: Olimpia recibe la notificación que más estaba esperando

Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba

Murió Miguel Ángel Russo: así fue el conmovedor homenaje de Messi
Fútbol Internacional

Murió Miguel Ángel Russo: así fue el conmovedor homenaje de Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo