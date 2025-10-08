Amarini Villatoro y Xelajú se topan con un problema inesperado a pocos días de enfrentar a Real España

La Junta Directiva de Xelajú MC y el cuerpo técnico encabezado por Amarini Villatoro se encuentran en la etapa final de decisiones para definir la sede del partido de semifinales de la Copa Centroamericana 2025, donde los Súper Chivos se medirán ante el Real España de Honduras. Sin embargo, el conjunto altense enfrenta un inconveniente logístico que podría alterar sus planes iniciales.

El estadio Cementos Progreso, escenario donde Xela había disputado algunos de sus encuentros internacionales, no estará disponible para el compromiso del miércoles 29 de octubre, debido a que será una de las sedes de los Juegos Centroamericanos 2025. Esta situación ha obligado a la dirigencia quetzalteca a buscar una alternativa con urgencia.

Fuentes cercanas al club confirmaron que la directiva de Xelajú MC mantiene conversaciones para intentar asegurar el uso del estadio ubicado en la zona 6 capitalina, aunque el panorama luce complicado por los compromisos ya pactados para esas fechas. De no concretarse, el equipo deberá activar su plan B para no afectar su preparación ni el calendario del certamen regional.

¿El nuevo estadio de Xelajú MC?

Dentro de las opciones que maneja el club, el estadio Pensativo de Antigua Guatemala aparece como la alternativa más viable. Por otro lado, el estadio Manuel Felipe Carrera ha sido descartado, ya que está siendo preservado por Municipal y además será utilizado por la Selección Nacional de Guatemala durante la Fecha FIFA de noviembre.

La decisión final deberá ser comunicada mañana a la Concacaf, según confirmó una fuente del club, con el fin de ratificar el calendario oficial de las semifinales. El anuncio definirá también los aspectos logísticos y de seguridad que acompañarán uno de los partidos más esperados por la afición quetzalteca.

Con el sueño de llegar a la final de la Copa Centroamericana, el equipo de Amarini Villatoro busca no solo un escenario adecuado, sino también mantener la ventaja deportiva que significa jugar como local. La afición espera que el conjunto altense encuentre pronto su “casa temporal” para seguir haciendo historia en el torneo regional.

