“Fue decisión mía”: Luis Fernando Tena fue claro con el motivo por el que marginó a Nathaniel Méndez-Laing de la Selección de Guatemala

El técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, brindó declaraciones este jueves previo al duelo ante Surinam, correspondiente a la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. El estratega mexicano abordó diversos temas relacionados con el encuentro, pero una de las preguntas más insistentes fue sobre la ausencia de Nathaniel Mendez-Laing, una decisión que ha generado sorpresa entre la afición y la prensa nacional.

“Fue decisión mía, asumo la responsabilidad, le avisé a Nathaniel con bastante tiempo de anticipación”, fueron las breves pero contundentes palabras de Tena, quien no quiso entrar en más detalles sobre las razones detrás de la no convocatoria del atacante del MK Dons. El entrenador dejó claro que fue una determinación plenamente técnica.

La ausencia del legionario británico-guatemalteco llama la atención, sobre todo porque en los últimos años ha sido considerado un jugador importante dentro del esquema de la azul y blanco. Sin embargo, su protagonismo había venido a menos desde la Fecha FIFA anterior, cuando apenas disputó 11 minutos ante El Salvador y se quedó en el banquillo frente a Panamá.

Desde su debut con la Selección Nacional en 2023, Mendez-Laing ha participado en 20 partidos oficiales, en los que no ha conseguido anotar, aunque sí ha aportado cuatro asistencias. A pesar de sus buenos pasajes, su rendimiento reciente parece no haber convencido al cuerpo técnico, que optó por abrir espacio a nuevas alternativas en la ofensiva.

Cambios en la Selección de Guatemala

Con esta decisión, Tena deja claro que busca refrescar la convocatoria y apostar por jugadores que atraviesan un mejor momento futbolístico, como Oscar Santis, Rubio Rubín y el recién reincorporado Antonio “Chucho” López, quienes apuntan a ser protagonistas en el partido ante los caribeños.

El encuentro entre Guatemala y Surinam se disputará este viernes en el estadio Franklin Essed, donde la bicolor intentará sumar tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase de la Eliminatoria Mundialista. La mirada estará puesta tanto en el rendimiento del equipo como en cómo responderá la ofensiva sin la presencia de uno de sus legionarios más reconocidos.

