Luis Fernando Tena toma polémica decisión que no sentó bien en Guatemala

La más reciente convocatoria de la Selección de Guatemala ha generado polémica luego de que el técnico Luis Fernando Tena exigiera a los futbolistas tres semanas antes de los partidos por la Eliminatoria Mundialista, con la idea de concentrarlos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El llamado incluyó a ocho jugadores de Municipal, cinco de Comunicaciones, cuatro de Antigua GFC y uno de Malacateco, quienes no estuvieron disponibles para disputar con sus equipos en la liga local. Algunos clubes pidieron la cesión de determinados futbolistas, pero el estratega mexicano no accedió, aunque sí dejó abierta la posibilidad de liberar a elementos de Municipal y Antigua para que puedan disputar compromisos de la Copa Centroamericana.

El malestar se acrecentó cuando trascendió que Tena decidió dar el fin de semana libre a los seleccionados, pese a haber defendido en un inicio la idea de una concentración ininterrumpida. Esta situación provocó la molestia de Municipal, Comunicaciones y Antigua, que consideraron incoherente no contar con sus jugadores en la liga nacional mientras estos descansaban.

Se espera que los seleccionados nacionales vuelvan a los entrenamientos en el CAR este domingo por la noche, aunque todavía queda la incógnita de si Luis Fernando Tena finalmente permitirá que algunos representantes de rojos y coloniales se sumen temporalmente a sus clubes para los partidos del torneo regional.

Guatemala con la mira puesta en la Eliminatoria

Mientras tanto, la azul y blanco continúa con su preparación de cara a un arranque exigente en la eliminatoria. En las primeras dos jornadas, el equipo guatemalteco recibirá a El Salvador y posteriormente visitará a Panamá, duelos que marcarán el inicio de un nuevo camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La polémica decisión del seleccionador ha reabierto el debate sobre el delicado equilibrio entre los intereses de los clubes y las exigencias de la Selección Nacional, una situación que parece repetirse en cada ciclo mundialista y que pone a prueba la relación entre el banquillo de la Bicolor y la dirigencia de la Liga Nacional.