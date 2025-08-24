No hay vuelta atrás en Guatemala: la decisión final de Luis Fernando Tena con los convocados de Municipal y Antigua

Luis Fernando Tena, entrenador de la selección de Guatemala, tomó una decisión clave en las últimas horas: liberar a varios futbolistas de Municipal y Antigua GFC para que puedan disputar los compromisos de la Copa Centroamericana, en medio de la preparación de la bicolor rumbo a las Eliminatorias Mundialistas. La presión de los clubes, que necesitaban a sus figuras, terminó inclinando la balanza.

ver también Luis Fernando Tena toma polémica decisión que no sentó bien en Guatemala

En el caso de Municipal, los rojos recuperarán a cuatro hombres importantes para enfrentar a Herediano. Se trata de Carlos Aguilar, Kenderson Navarro, Rodrigo Saravia y Pedro Altán, quienes volverán a reforzar la medular y el ataque escarlata en un partido clave de la competición regional. Por su parte, Nicolás Samayoa y Jonathan Franco permanecerán en el CAR debido a que arrastran suspensiones, mientras que José Morales no fue considerado por decisión técnica.

Para Antigua GFC, el alivio también es significativo. El conjunto colonial contará nuevamente con José Rosales, Óscar Castellanos y José Ardón, futbolistas de peso que podrán ser utilizados en su calendario de la Copa Centroamericana. Sin embargo, no podrán contar con Óscar Santis, quien seguirá bajo la disciplina de la selección nacional por decisión del cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad

Luis Fernando Tena y el debate que ha causado

La medida ha generado comentarios divididos entre la afición, ya que la Selección de Guatemala llevaba tres semanas trabajando con plantel completo, con miras a los juegos eliminatorios ante El Salvador y Panamá en septiembre. La salida temporal de ocho jugadores supone un reto para Tena, que deberá reajustar sus entrenamientos en estas jornadas.

No obstante, la decisión también refleja la necesidad de mantener el equilibrio entre clubes y selección, especialmente cuando los equipos guatemaltecos buscan trascender en competencias internacionales, en especial luego que los equipos mostraran su molestia y desacuerdo por quedarse sin sus futbolistas tanto tiempo.

Publicidad

ver también El Salvador y Panamá toman nota: Luis Fernando Tena confirma la convocatoria de Guatemala para la Eliminatoria Mundialista

El reto inmediato será recuperar a estos futbolistas en plena forma física y mental para que se reincorporen de lleno a la preparación de la bicolor. Con menos de un mes para los cruciales partidos eliminatorios, Tena sabe que cada día de trabajo cuenta, pero también que la armonía con los clubes será vital para mantener un proyecto sólido de cara al futuro.