“Bienvenido de regreso”: Municipal confirma la vuelta de una leyenda y así lo anunció

Municipal no finalizó de la mejor manera su temporada pasada. Luego de perder la final del Torneo Apertura 2025 entre escándalos y polémicas, dio comienzo a su pretemporada. Intentará que este año tenga un sabor totalmente diferente.

La primera noticia que conocieron para este 2026 fue la suspensión del Estadio Manuel Felipe Carrera. Por los incidentes sucedidos contra Antigua GFC, no se podrá utilizar durante las primeras dos fechas en condición de local, además de imponérsele a la institución una dura multa económica por 90.000 quetzales.

Para que Los Escarlata vuelvan a demostrar su grandeza, algunos refuerzos son necesarios para la estructura de trabajo. Recientemente, el equipo se alegró por el regreso de una leyenda. Trabajará mucho para poder cambiar esta situación.

Municipal confirmó dos refuerzos para afrontar la temporada 2026 en Guatemala

A través de sus redes sociales oficiales, Municipal le dio la bienvenida a dos de sus refuerzos. Ambos trabajarán en las divisiones formativas de la institución, con ánimos de guiar a los más jóvenes hacia la gloria. Un nombre revivió emociones.

“Bienvenido de regreso, Capitán. Hoy inicia una nueva etapa como profesor de las Academias CSD Municipal nuestro exjugador y campeón Jaime Alas, para formar a quienes sueñan con vestir estos colores”, dice el posteo que se observó a través de las redes sociales oficiales del club, del salvadoreño junto a Juan Diego Lemus.

Alás tiene 36 años y los problemas en una de sus rodillas lo obligaron a colgar sus botas. Fue campeón del Torneo Clausura 2017 y del Torneo Apertura 2020 con la casaca roja que vistió en 344 ocasiones. Hizo 10 goles y dio 28 asistencias.

