“Es una vergüenza”: José Contreras explota y señala a los culpables de la crisis de Comunicaciones tras la derrota ante Antigua

José Contreras no se guardó nada tras el pésimo escenario en el que se encuentra Comunicaciones sin ver la victoria.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

José Contreras en Comunicaciones
© ComunicacionesJosé Contreras en Comunicaciones

Comunicaciones al mando de Roberto Hernández atraviesa una crisis futbolística evidente en el Torneo Apertura de Guatemala. El equipo acumula una racha negativa que incluye derrotas frente a Deportivo Achuapa (2-1), Aurora FC (2-0), Cobán Imperial (3-1) y la más reciente goleada 3-0 a manos de Antigua.

Los malos resultados han golpeado anímicamente a la plantilla y generado frustración en la afición, que esperaba mucho más de uno de los clubes más tradicionales del país. En medio de este escenario, José Contreras tomó la voz del vestuario y lanzó un fuerte mensaje de autocrítica

Desde ese mismo lado, el estratega Roberto Hernández también señaló al gran responsable de esta actualidad que atraviesa Comunicaciones siendo él líder del grupo. Los Cremas no consiguen darle la vuelta a la situación y ahora fue el capitán quien se manifestó.

Comunicaciones suma los refuerzos que podrían sacarlo de su mal momento en el Apertura 2025

ver también

Comunicaciones suma los refuerzos que podrían sacarlo de su mal momento en el Apertura 2025

¿Qué dijo José Contreras tras la actualidad de Comunicaciones?

José Contreras reconoció que el rendimiento colectivo ha sido un desastre tanto dentro como fuera de la cancha y pidió unidad para revertir la situación. El capitán insistió en que no se puede responsabilizar únicamente al entrenador, sino que todos los jugadores deben asumir la culpa y trabajar juntos para levantar al equipo de este difícil momento.

Estoy acá en representación de los jugadores por el desastre que estamos haciendo. Es una vergüenza. Estamos siendo un desastre dentro de la cancha y anímicamente muy mal“, comentó José Contreras.

José Contreras – Comunicaciones

José Contreras – Comunicaciones

La verdad es muy fácil tachar solo al profe, pero esto es de todos. Solo unidos podemos sacar esto adelante. Hoy creo que tocamos fondo, y como equipo tenemos que salir de esta situación”, finalizó.

