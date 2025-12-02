Revelan la verdadera razón por la que Fredy Pérez será echado de Comunicaciones: “Tres actitudes negativas”:

Comunicaciones atraviesa horas tumultuosas con las que deberá cerrar un 2025 para el olvido. Directivos, cuerpo técnico, futbolistas y aficionados sufrieron más de lo debido durante la corriente temporada. Tendrán que enfocarse a futuro.

Los Cremas quedaron últimos en el Torneo Apertura 2025. Solamente lograron 20 puntos en 22 partidos disputados, por lo que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a la siguiente ronda del campeonato. Un escándalo en Guatemala.

Después de una serie de reuniones, la cúpula dirigencial estableció un proceso de reestructuración. En este mismo, muchos nombres fueron apuntados para dejar la institución. Entre ellos, envuelto en polémicas, está el del portero Fredy Pérez.

Comunicaciones decidió borrar a Fredy Pérez de su plantilla: los motivos

El rendimiento de Fredy Pérez dejó mucho que desear durante el último semestre y se creía que ese era el principal motivo por el cual Comunicaciones lo borraría de su plantilla, pero no. Otras cuestiones dejaron al guardametas sin equipo.

Pérez protagonizó un verdadero escándalo cuando Antigua GFC goleó a su club por 3-0, cuando le hizo gestos a la afición en pleno cotejo. Según Chapín Soccer, este acto es el que derivó en que Iván Franco Sopegno lo borrase de su listado. El sitio aseguró que “tres actitudes negativas” se sumaron de forma consecutiva.

Oriundo de Nueva Concepción, el guardametas disputó solamente 12 partidos de los 22 posibles el Torneo Apertura 2025. Recibió 12 goles en total, pero mantuvo el arco en cero durante seis ocasiones. Cometió errores que no se le perdonaron.

El escándalo de Fredy Pérez: su pelea con la afición

Fredy Pérez recibía una catarata de insultos. La afición de Comunicaciones estaba enardecida, pues el rendimiento del equipo se mostraba por debajo de su gran historia. Antigua GFC los goleaba 3-0 en su propio estadio. Fue una paliza.

Pérez, frustrado por las faltas de respeto y enojado por la situación del partido, se puso de frente a la hinchada y les hizo gestos con los que les pidió silencio. Esto fue tomado como una falta de respeto por parte de la fanaticada. Lo condenaron.