Roberto Hernández no duda en señalar al responsable de la crisis de Comunicaciones en el Apertura 2025

El técnico mexicano Roberto Hernández dio la cara tras la dolorosa derrota en casa frente a Comunicaciones, la cual significó la cuarta caída consecutiva de su equipo en el Torneo Apertura 2025 de Guatemala. Con apenas 8 puntos en nueve jornadas, el club marcha en la décima posición de la tabla, muy lejos de las expectativas planteadas al inicio del campeonato.

“Estamos mal, sin duda que estamos mal, y estamos bien conscientes de la situación que estamos viviendo”, reconoció Hernández en conferencia de prensa. El estratega admitió que los resultados negativos han golpeado la confianza de sus jugadores, algo que se ha reflejado directamente en el rendimiento colectivo.

El entrenador no se escondió y aceptó ser el máximo responsable del mal momento. “Estoy consciente de que soy el máximo responsable de esta situación. No he dado la respuesta que se esperaba. La directiva siempre toma las decisiones desde que lo traen a uno, y yo estoy a disposición de ellos”, afirmó, dejando en claro que su continuidad dependerá exclusivamente de los dirigentes.

Roberto Hernández no se da por vencido

A pesar del mal presente, Hernández aseguró que todavía existe margen para una reacción. “Pareciera que no tenemos salida, pero hay salida, sin duda. Nos quedan partidos por jugar, nos quedan partidos de local. Sé que la afición está enojada, nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos sacar esto adelante”, sostuvo.

El técnico también hizo una profunda autocrítica, aceptando que no ha logrado consolidar un grupo sólido ni transmitir de manera clara su idea de juego. “Desde mi perspectiva, no he sido tan claro con los jugadores. Hemos sido muy irregulares. El esfuerzo está, pero no el entendimiento dentro del campo”, explicó.

Finalmente, Hernández rescató el compromiso de sus futbolistas, aunque reconoció que no basta solo con la entrega. “No recrimino la entrega, porque el esfuerzo está. Lo que nos falta es amalgamar un verdadero equipo dentro del terreno de juego, y eso no lo hemos conseguido”, concluyó, dejando en suspenso lo que sucederá con su futuro en los próximos días.