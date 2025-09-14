Distintas realidades: Mientras Comunicaciones está en crisis, Municipal celebra

El Torneo Apertura 2025 del fútbol de Guatemala vivió un fin de semana cargado de emociones en su novena jornada, donde se registraron resultados que sorprendieron a propios y extraños. El más llamativo fue la contundente goleada de Antigua GFC por 3-0 sobre Comunicaciones, un resultado que profundiza la crisis de los cremas.

ver también Liga Nacional de Guatemala: así quedó la tabla tras el gane de Municipal y la goleada de Antigua a Comunicaciones en la jornada 9

Con esta derrota, los albos acumulan ya cuatro partidos consecutivos perdiendo, una racha negativa que los ha llevado a caer hasta el penúltimo lugar de la tabla. La falta de resultados empieza a generar un ambiente de tensión, tanto dentro como fuera de la cancha, y la afición crema mostró su descontento, primero en el estadio y luego a través de las redes sociales.

En contraste, el Municipal vive un momento completamente distinto. Los rojos también golearon 3-0, pero lo hicieron frente a Guastatoya, demostrando solidez y contundencia. Con esta victoria, el conjunto escarlata sigue en la lucha por el liderato, confirmando que atraviesa una etapa de regularidad que ilusiona a sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

Realidades distintas para Municipal y Comunicaciones

La diferencia entre Municipal y Comunicaciones se refleja en la tabla y en el ánimo de sus hinchadas. Mientras los rojos pelean en lo más alto, los cremas se hunden en una crisis deportiva que genera más preguntas que respuestas sobre el futuro del plantel y de su cuerpo técnico.

El 3-0 de Antigua GFC no solo fue un golpe para los capitalinos, sino también una demostración de que los coloniales quieren ser protagonistas del torneo. Su fútbol ordenado y eficaz volvió a dar frutos y ahora se consolidan en posiciones de privilegio en la clasificación.

Publicidad

ver también Roberto Hernández no duda en señalar al responsable de la crisis de Comunicaciones en el Apertura 2025

Con la temporada avanzando y la fase de clasificación en plena disputa, los caminos de Municipal y Comunicaciones parecen ir en direcciones opuestas. La paciencia en el campamento albo se agota, mientras que en el escarlata aumenta la confianza en que este puede ser el torneo que los lleve de nuevo a la gloria nacional.