Mientras Kevin López está a punto de cerrar su regreso, Comunicaciones toma una decisión con el futuro de Fredy Pérez

La eliminación de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025 dejó una profunda sensación de fracaso en la institución crema, luego de finalizar en el último lugar de la tabla con apenas 20 puntos. Se trata de uno de los episodios más críticos en la historia reciente del club, que quedó fuera de la Fase Final de manera prematura y sin mostrar argumentos deportivos para pelear por la clasificación. Desde la conclusión de la Jornada 22, el ambiente en el campamento albo ha estado cargado de incertidumbre y cuestionamientos.

Uno de los temas más discutidos ha sido la continuidad del portero Fredy Pérez, señalado por buena parte de la afición como uno de los responsables del mal torneo. Diversos rumores lo ubicaban fuera del equipo, pero hasta ahora no había una postura oficial por parte de la dirigencia.

Sin embargo, el programa Infinito Blanco, especializado en información del club, aseguró que con la permanencia del técnico Iván Franco Sopegno, se mantendrá la política de contar con un portero guatemalteco, lo que prácticamente confirma la permanencia de Pérez y desmiente su supuesto despido, algo que muchas páginas de aficionados comenzaron a hacer virales sin saber el contexto de la situación del portero.

Comunicaciones y sus posibles refuerzos

Además del tema del guardameta, otros posibles movimientos comienzan a tomar fuerza en el mercado crema. Entre ellos destacan las posibles llegadas de Yustin Arboleda y el regreso de Kevin López, ambos futbolistas que actualmente suenan con fuerza en Honduras para reforzar al conjunto albo. A pesar de los fuertes rumores, la directiva crema no ha emitido ninguna confirmación oficial sobre estas negociaciones.

En el caso específico de Kevin López, el jugador declaró en una entrevista con Diario Diez que sí existen posibilidades de salir nuevamente de Honduras, aunque evitó revelar los equipos interesados. Sus palabras mantienen encendida la expectativa entre los aficionados de Comunicaciones, quienes ven con buenos ojos su retorno tras el mal momento deportivo que atraviesa la institución.

Lo cierto es que para encarar el Torneo Clausura 2026, Comunicaciones está obligado a realizar contrataciones de jugadores experimentados, con jerarquía y verdadero compromiso con el escudo. La situación es delicada, pues el club también debe enfocarse en alejarse de la zona de descenso, un escenario impensado para una institución de su tamaño y tradición, pero que hoy aparece como una amenaza real.

