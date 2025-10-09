Luis Fernando Tena sorprende a todos: los importantes cambios que haría en la alineación de Guatemala para enfrentar a Surinam

La Selección de Guatemala presentó una de las grandes novedades para la Fecha FIFA de octubre, con el retorno de Antonio De Jesús “Chucho” López, quien vuelve a vestir la camiseta nacional para los compromisos ante Surinam y El Salvador por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Pero su regreso no será simbólico: todo apunta a que el mediocampista del Xelajú MC será titular en el once que enfrentará a los caribeños este viernes.

Según lo trabajado por el técnico Luis Fernando Tena, López será parte del tridente ofensivo junto a Óscar Santis y Rubio Méndez Rubín, una combinación que promete dinamismo, creatividad y gol. La confianza en el “Chucho” no es casualidad, ya que el volante ha sido figura con su club en la Copa Centroamericana, demostrando liderazgo y una gran capacidad para generar juego.

Además del regreso de López, otro cambio importante se daría en la zona media con la inclusión de Rodrigo Saravia, quien ocupará el lugar de José Rosales, suspendido para este compromiso. La presencia del mediocampista del Comunicaciones aportará equilibrio en la recuperación y salida del balón, dos aspectos que Tena considera fundamentales para controlar el ritmo del partido.

Alineación de Guatemala vs Surinam

La alineación que se perfila para Guatemala ante Surinam sería la siguiente: Nicholas Hagen en el arco; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto y José Morales en la defensa; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco y Stheven Robles en el mediocampo; mientras que Antonio “Chucho” López, Rubio Méndez Rubín y Óscar Santis conformarán el ataque.

El regreso del “Chucho” también ha generado entusiasmo en el entorno de la Azul y Blanco, ya que su ausencia en las últimas convocatorias había sido motivo de debate entre los aficionados. Su experiencia y su conocimiento del sistema de Tena podrían ser claves para romper la defensa surinamesa y sumar puntos importantes fuera de casa.

Guatemala buscará ante Surinam dar un paso firme en su camino hacia el Mundial 2026, con un equipo que combina juventud, experiencia y motivación. La expectativa es alta, y el regreso de Antonio De Jesús López simboliza una renovación en el ataque chapín que podría marcar la diferencia en esta doble jornada eliminatoria.

