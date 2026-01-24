“No ayudan en nada”: El Fantasma Figueroa hace fuertes señalamientos luego de la derrota de Comunicaciones vs Cobán

La noche en el Estadio Cementos Progreso terminó cargada de tensión para Comunicaciones, que cayó 2-3 ante Cobán Imperial, actual líder del Torneo Clausura 2026. El foco de la inconformidad de la afición blanca se centró en el portero Fredy Pérez, quien, pese a realizar varias atajadas importantes, recibió tres goles y fue el principal señalado tras el silbatazo final.

El conjunto crema venía de vencer a Achuapa, pero no logró sostener el buen momento ante un Cobán Imperial sólido y efectivo, impulsado por un doblete del uruguayo Uri Amaral, figura del encuentro. La derrota fue un golpe duro para los locales y encendió los ánimos en las gradas, donde se escucharon pedidos a viva voz exigiendo la salida de Fredy Pérez del equipo.

A pesar de la presión constante del rival, el guardameta albo tuvo intervenciones que evitaron un marcador más abultado. Sin embargo, el resultado final y algunos errores puntuales bastaron para que la afición local descargara su frustración contra el arquero, en una reacción que generó debate sobre los límites de la crítica en el fútbol guatemalteco.

El Fantasma Figueroa defiende a Fredy Pérez

Tras el partido, el técnico de Comunicaciones, el chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, compareció en conferencia de prensa y fue categórico al brindar su respaldo total a Fredy Pérez. “Yo creo que, en el equipo más grande de Guatemala, la afición no se puede comportar así. Pueden protestar, claro que pueden protestar, pero en contra de sus jugadores no lo vi nunca”, expresó el estratega.

Figueroa fue más allá y defendió la continuidad del guardameta bajo los tres palos. “Eso molesta, eso duele, porque los jugadores tratan de hacer su trabajo y esfuerzo. Fredy Pérez va a seguir atajando. Yo prefiero que me piten a mí y no a los jugadores”, afirmó, dejando clara su postura ante la presión del entorno.

Finalmente, el técnico chileno hizo un llamado directo a la hinchada crema, subrayando que el ambiente también juega un papel clave en el rendimiento del plantel. “Los silbatos no ayudan en nada al grupo. Yo le pido a la afición que nos respeten en eso”, concluyó Figueroa, en una noche donde el resultado pasó a segundo plano frente a la relación entre el equipo y su gente.

