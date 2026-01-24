Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“No ayudan en nada”: El Fantasma Figueroa hace fuertes señalamientos luego de la derrota de Comunicaciones vs Cobán

El entrenador chileno no se guardó nada luego de los señalamientos tras la dolorosa caída.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El entrenador lanzó un mensaje fuerte
© Javier PinedaEl entrenador lanzó un mensaje fuerte

La noche en el Estadio Cementos Progreso terminó cargada de tensión para Comunicaciones, que cayó 2-3 ante Cobán Imperial, actual líder del Torneo Clausura 2026. El foco de la inconformidad de la afición blanca se centró en el portero Fredy Pérez, quien, pese a realizar varias atajadas importantes, recibió tres goles y fue el principal señalado tras el silbatazo final.

¿Marginado? El verdadero motivo por el que el Fantasma Figueroa no convoca a José Contreras en Comunicaciones

ver también

¿Marginado? El verdadero motivo por el que el Fantasma Figueroa no convoca a José Contreras en Comunicaciones

El conjunto crema venía de vencer a Achuapa, pero no logró sostener el buen momento ante un Cobán Imperial sólido y efectivo, impulsado por un doblete del uruguayo Uri Amaral, figura del encuentro. La derrota fue un golpe duro para los locales y encendió los ánimos en las gradas, donde se escucharon pedidos a viva voz exigiendo la salida de Fredy Pérez del equipo.

A pesar de la presión constante del rival, el guardameta albo tuvo intervenciones que evitaron un marcador más abultado. Sin embargo, el resultado final y algunos errores puntuales bastaron para que la afición local descargara su frustración contra el arquero, en una reacción que generó debate sobre los límites de la crítica en el fútbol guatemalteco.

El Fantasma Figueroa defiende a Fredy Pérez

Tras el partido, el técnico de Comunicaciones, el chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, compareció en conferencia de prensa y fue categórico al brindar su respaldo total a Fredy Pérez. “Yo creo que, en el equipo más grande de Guatemala, la afición no se puede comportar así. Pueden protestar, claro que pueden protestar, pero en contra de sus jugadores no lo vi nunca”, expresó el estratega.

Figueroa fue más allá y defendió la continuidad del guardameta bajo los tres palos. “Eso molesta, eso duele, porque los jugadores tratan de hacer su trabajo y esfuerzo. Fredy Pérez va a seguir atajando. Yo prefiero que me piten a mí y no a los jugadores”, afirmó, dejando clara su postura ante la presión del entorno.

El inesperado gesto del Fantasma Figueroa luego de debutar con victoria al mando de Comunicaciones

ver también

El inesperado gesto del Fantasma Figueroa luego de debutar con victoria al mando de Comunicaciones

Finalmente, el técnico chileno hizo un llamado directo a la hinchada crema, subrayando que el ambiente también juega un papel clave en el rendimiento del plantel. “Los silbatos no ayudan en nada al grupo. Yo le pido a la afición que nos respeten en eso”, concluyó Figueroa, en una noche donde el resultado pasó a segundo plano frente a la relación entre el equipo y su gente.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El verdadero motivo por el que el Fantasma Figueroa no convoca a José Contreras
Guatemala

El verdadero motivo por el que el Fantasma Figueroa no convoca a José Contreras

Nicaragua da paso importante para definir al sustituto del Fantasma Figueroa
Nicaragua

Nicaragua da paso importante para definir al sustituto del Fantasma Figueroa

El inesperado gesto del Fantasma Figueroa luego de debutar con victoria al mando de Comunicaciones
Guatemala

El inesperado gesto del Fantasma Figueroa luego de debutar con victoria al mando de Comunicaciones

Joven promesa de Nicaragua es fichado por club del futbol de Costa Rica
Nicaragua

Joven promesa de Nicaragua es fichado por club del futbol de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo