“Frustrado”: Fredy Pérez rompe el silencio sobre sus gestos contra la afición tras una nueva derrota de Comunicaciones

Fredy Pérez volvió a ser noticia tras reaparecer en la portería de Comunicaciones luego de varias semanas sin jugar. El guardameta fue titular en la derrota 1-0 frente a Mixco, encuentro que marcó el debut de Iván Franco Sopegno como nuevo entrenador crema.

Según informó Guatefútbol, la ausencia de Pérez en los últimos compromisos ante Malacateco, Xelajú y Mictlán no fue una simple decisión técnica, sino una sanción interna impuesta por el cuerpo técnico anterior.

El episodio que marcó la salida temporal de Pérez ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando Comunicaciones cayó 0-3 ante Antigua GFC. En ese partido, el arquero tuvo un cruce con los aficionados al realizar gestos pidiéndoles silencio, lo que generó un fuerte malestar entre los hinchas.

¿Qué dijo Fredy Pérez sobre sus gestos contra la afición de Comunicaciones?

Con autocrítica y serenidad, Fredy Pérez econoció que su reacción fue un error motivado por la frustración de no conseguir los resultados esperados. Aprovechó además para disculparse públicamente con la afición y aseguró que el plantel está comprometido en trabajar para revertir la situación.

“Lo que sucedió con el profe Roberto fueron decisiones técnicas en todos los sentidos, y quiero aprovechar de mandarle un mensaje a la afición para disculparme con ellos públicamente“, comentó Fredy Pérez.

“Uno es un ser humano, cometemos errores, y hay momentos que uno está frustrado por querer ganar y no se dan los resultados pero nosotros vamos a seguir trabajando para revertir la situación”, afirmó Fredy Pérez en rueda de prensa.

Con su regreso al once titular, Pérez busca dejar atrás la polémica y reenfocar su energía en lo futbolístico. El arquero confía en recuperar la confianza ahora bajo las órdenes de Iván Franco Sopegno, aportando experiencia y liderazgo en el objetivo de levantar el nivel de Comunicaciones con victorias que saquen al equipo de la mala racha.