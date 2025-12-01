Refuerzo extranjero: Comunicaciones prepara un fichaje estelar para reemplazar a Fredy Pérez

Este lunes, la noticia sobre Fredy Pérez y su salida de Comunicaciones sorprendió a todos. El portero tendría todo listo para marcharse del equipo después de que los Cremas finalizaran su participación en el Torneo Apertura 2025.

En el último partido ante Xelajú, Pérez ni siquiera formó parte de los convocados. Iván Franco Sopegno prefirió llamar a Arnold Barrios, quien fue titular, y a Josemaría Calderón.

El medio Analistas Blancos confirmó que Fredy Pérez será una de las primeras bajas en este mercado de fichajes, luego de lo que fueron las salidas de los extranjeros Juan Blanco y Brian Martínez semanas atrás. Además, el Albo ya tiene un candidato para reemplazarlo.

Rubén Silva podría ser refuerzo de Comunicaciones

Según confirmó este mismo medio, Rubén Silva es la primera opción que podría llegar a la portería de Comunicaciones. “Cuando el jugador termine su participación con su equipo podría hacerse oficial“, aseguraron.

El portero uruguayo está pasando por un gran presente. Viene de taparle dos penales a la Liga Deportiva Alajuelense en la final de ida: uno a Joel Campbell y otro a Celso Borges, respectivamente. Silva dejó a los Superchivos con vida en el partido de ida y se consagró como la figura en el Morera Soto.

Silva tiene contrato con Xelajú hasta el final de la temporada actual. Le quedan seis meses más, por lo que no sería un problema su salida en caso de que Comunicaciones avance con las negociaciones.