Luis Fernando Tena toma polémica decisión en la convocatoria de la Selección de Guatemala

Tena da de qué hablar con los jugadores que convocó para la Fecha FIFA de junio.

La Selección de Guatemala ya tiene definida su convocatoria para afrontar los compromisos amistosos de la Fecha FIFA de junio, en los que se enfrentará a Ecuador y República Checa. El entrenador Luis Fernando Tena confirmó el listado final de futbolistas que representarán a la Bicolor en estos encuentros internacionales, los cuales servirán para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo de cara a los próximos retos oficiales.

ver también Luis Fernando Tena suma una nueva incorporación en la Selección de Guatemala

El estratega mexicano contaba previamente con 19 jugadores disponibles, pero aún estaba pendiente de incorporar a los elementos que disputarían la final del Torneo Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú MC. Finalmente, fueron seis futbolistas escarlatas los elegidos para completar la nómina definitiva, premiando así el destacado rendimiento mostrado por el campeón nacional durante la temporada.

Jugadores de Xelajú marginados por Tena

La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia de representantes de Xelajú MC, pese a que varios de sus jugadores fueron protagonistas en la campaña que llevó al equipo altense hasta la gran final. Futbolistas como Jorge Aparicio, Harim Quezada, Widvin Tebalán o Raúl Calderón quedaron fuera de la lista final, una decisión que ha generado comentarios entre los aficionados y analistas del fútbol guatemalteco.

Convocados de Guatemala para enfrentar a Ecuador y República Checa

Antigua GFC: José Ardón, José Rosales, Luis Morán, Óscar Santis, Óscar Castellanos y William Jehú Fajardo.

Malacateco: Kevin Ramírez.

Legionarios: Arián Recinos (UNH Wildcats), Marcelo Hernández (Cartaginés), Daniel Méndez (Pachuca), Matthew Evans (LAFC) y Nicholas Hagen (Columbus Crew).

Comunicaciones: José Pinto.

Municipal: José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Jefry Bantes y John Méndez.

Los futbolistas han sido citados para presentarse este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el cuerpo técnico ultimará detalles tácticos y físicos antes del viaje a Estados Unidos, sede de ambos encuentros amistosos. Estos compromisos representan una oportunidad importante para que Tena continúe observando variantes y consolidando una base competitiva para el futuro inmediato de la selección.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Fernando Tena confirma el regreso de un legionario a la Selección de Guatemala

La convocatoria refleja una combinación de jugadores experimentados, legionarios y futbolistas que atraviesan un gran momento en la Liga Nacional. Con la ilusión de obtener resultados positivos frente a rivales de alto nivel, Guatemala iniciará una nueva concentración con el objetivo de fortalecer su identidad futbolística y seguir acumulando experiencia internacional bajo el mando de Luis Fernando Tena.