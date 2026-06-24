Qué pasa si República Checa gana, empata o pierde contra México por el Grupo A del Mundial 2026

El panorama de República Checa de cara a su juego ante México.

República Checa llega a la última fecha del Grupo A del Mundial 2026 con una misión clara: necesita sumar de a tres ante México para mantener vivas sus chances de clasificación. El equipo europeo enfrentará al Tri este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, nombre FIFA del Estadio Azteca.

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El panorama no es sencillo. México ya está clasificado a los 16avos de final y tiene asegurado el primer lugar del grupo, mientras que República Checa aparece obligada a mejorar su posición después de un arranque irregular.

La selección checa perdió 2-1 ante Corea del Sur en su debut y luego empató 1-1 frente a Sudáfrica. Por eso, llega al cierre con 1 punto y depende de lo que haga ante México, pero también de lo que ocurra en el otro partido de la zona: Sudáfrica vs. Corea del Sur.

Qué pasa si República Checa le gana a México

Si República Checa le gana a México, llegará a 4 puntos y quedará con chances reales de clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria sería el único resultado que le permitiría aspirar con fuerza al segundo lugar del Grupo A. Sin embargo, no le garantiza automáticamente terminar entre los dos primeros: todo dependerá del resultado entre Corea del Sur y Sudáfrica.

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Si Corea del Sur no le gana a Sudáfrica, República Checa tendrá muchas opciones de meterse como segunda del grupo. En ese caso, superaría a los surcoreanos o quedaría por encima de Sudáfrica según los criterios de desempate.

El escenario más complicado con victoria checa sería un triunfo de Corea del Sur. Si los surcoreanos le ganan a Sudáfrica, llegarán a 6 puntos y República Checa quedará tercera con 4. En ese caso, el equipo europeo deberá mirar la tabla de mejores terceros para saber si le alcanza para avanzar.

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Por eso, ganarle a México es indispensable para República Checa, pero puede no ser suficiente para clasificarse de forma directa.

Qué pasa si República Checa empata contra México

Si República Checa empata contra México, terminará el Grupo A con 2 puntos.

Ese resultado la dejaría en una situación muy delicada. Con apenas dos unidades, no podrá superar a México ni a Corea del Sur.

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Incluso si Corea del Sur pierde, Sudáfrica llegaría a 4 puntos y quedaría por encima de República Checa. Por lo tanto, el empate no le serviría al equipo europeo para terminar segundo.

La única posibilidad sería quedar tercera, pero con 2 puntos sus chances de avanzar entre los mejores terceros serían mínimas. En un Mundial con varios grupos, ese puntaje normalmente deja muy poco margen para competir por uno de esos cupos.

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Para República Checa, empatar ante México significaría evitar una derrota ante el local, pero también quedar prácticamente eliminada del Mundial 2026.

Qué pasa si República Checa pierde contra México

Si República Checa pierde contra México, quedará con 1 punto y será eliminada del Mundial 2026.

La derrota no le dejaría margen para ningún cálculo. Con una sola unidad, no podría alcanzar el segundo puesto del Grupo A ni competir seriamente por la clasificación como uno de los mejores terceros.

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Además, una caída ante México confirmaría un cierre frustrante para una selección que llegó a la última fecha con vida, pero sin depender completamente de sí misma.

En ese escenario, México cerraría la fase de grupos con puntaje ideal y República Checa se despediría del torneo sin victorias.

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Tabla de posiciones del Grupo A

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA utiliza distintos criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

En resumen

Si República Checa gana, llegará a 4 puntos y mantendrá chances de clasificarse, aunque dependerá del resultado entre Sudáfrica y Corea del Sur para saber si puede ser segunda o si deberá esperar como posible mejor tercera.

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Si República Checa empata, quedará con 2 puntos y prácticamente se despedirá del Mundial 2026.

Si República Checa pierde, terminará con 1 punto y quedará eliminada del Grupo A.