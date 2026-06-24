En qué estadio juegan México vs. República Checa: capacidad, ciudad y datos de la sede

El partido de México contra República Checa se jugará en un escenario de lujo.

México y República Checa se enfrentan el miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026 en uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial: el Estadio Azteca.

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Allí, el Tri cerrará su fase de grupos como local, en un partido que no cambiará su condición de líder: tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, se aseguró el primer lugar de la zona rumbo a los 16avos de final. República Checa, en cambio, necesita sumar después de perder 2-1 ante Corea del Sur y empatar 1-1 frente a Sudáfrica.

Dónde juegan México vs. República Checa

El partido entre México y República Checa se jugará en la Ciudad de México, capital del país y una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026.

La sede aparece en la programación oficial de FIFA como Mexico City Stadium, aunque su nombre histórico y más reconocido es Estadio Azteca.

El recinto está ubicado en la zona de Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Coyoacán. Se trata de uno de los puntos más emblemáticos del fútbol mexicano y de un estadio asociado directamente con la historia de la selección nacional.

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El Estadio Azteca, una sede histórica de tres Mundiales

El Estadio Azteca es uno de los estadios más importantes de la historia de la Copa del Mundo. Fue sede en los Mundiales de 1970 y 1986, y en 2026 vuelve a recibir partidos del torneo.

Ese dato lo convierte en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, un lugar único dentro del mapa mundialista.

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En sus canchas se jugaron momentos enormes del fútbol: la consagración de Brasil en 1970, la coronación de Argentina en 1986 y partidos que quedaron grabados en la historia del torneo.

Para México, cerrar la fase de grupos allí tiene una carga especial. No será solo un partido de clasificación: será otro capítulo mundialista en su estadio más simbólico.

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Capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 80.800 espectadores después de las adaptaciones realizadas para el torneo.

Es una de las sedes más grandes de esta Copa y el estadio de mayor peso histórico entre los recintos mexicanos.

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La magnitud del escenario puede jugar un papel importante. Con México como protagonista, el ambiente será marcadamente local, con una presión fuerte sobre República Checa y un respaldo masivo para el equipo de Javier Aguirre.

El factor altura en la Ciudad de México

Además de la historia, el Azteca tiene otro rasgo muy importante: la altura.

La Ciudad de México se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, un factor que puede influir en el ritmo del partido, especialmente para selecciones poco acostumbradas a jugar en esas condiciones.

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México conoce perfectamente ese contexto y suele convertirlo en una ventaja competitiva. Para República Checa, en cambio, el desafío será sostener intensidad, administrar esfuerzos y adaptarse rápido a un escenario físico distinto al europeo.

La altura no decide un partido por sí sola, pero puede pesar en los minutos finales, en la recuperación entre esfuerzos y en la capacidad de sostener presión durante largos tramos.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Azteca

El Mexico City Stadium tendrá cinco partidos durante el Mundial 2026: tres de fase de grupos y dos de eliminación directa.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

México 2-0 Sudáfrica — 11 de junio, Grupo A

— 11 de junio, Grupo A Argentina 3-0 Argelia — 16 de junio, Grupo J

— 16 de junio, Grupo J México vs. República Checa — 24 de junio, Grupo A

— 24 de junio, Grupo A 16avos de final — 30 de junio

— 30 de junio Octavos de final — 5 de julio

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Datos de México vs. República Checa