Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

En qué estadio juegan México vs. República Checa: capacidad, ciudad y datos de la sede

El partido de México contra República Checa se jugará en un escenario de lujo.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El estadio Azteca será sede del México vs. República Checa
© Getty ImagesEl estadio Azteca será sede del México vs. República Checa

México y República Checa se enfrentan el miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026 en uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial: el Estadio Azteca.

Publicidad
¿Por qué Raúl Jiménez usa un protector en la cabeza en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

ver también

¿Por qué Raúl Jiménez usa un protector en la cabeza en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Allí, el Tri cerrará su fase de grupos como local, en un partido que no cambiará su condición de líder: tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, se aseguró el primer lugar de la zona rumbo a los 16avos de final. República Checa, en cambio, necesita sumar después de perder 2-1 ante Corea del Sur y empatar 1-1 frente a Sudáfrica.

Dónde juegan México vs. República Checa

El partido entre México y República Checa se jugará en la Ciudad de México, capital del país y una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026.

La sede aparece en la programación oficial de FIFA como Mexico City Stadium, aunque su nombre histórico y más reconocido es Estadio Azteca.

El recinto está ubicado en la zona de Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Coyoacán. Se trata de uno de los puntos más emblemáticos del fútbol mexicano y de un estadio asociado directamente con la historia de la selección nacional.

Publicidad

El Estadio Azteca, una sede histórica de tres Mundiales

El Estadio Azteca es uno de los estadios más importantes de la historia de la Copa del Mundo. Fue sede en los Mundiales de 1970 y 1986, y en 2026 vuelve a recibir partidos del torneo.

Ese dato lo convierte en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, un lugar único dentro del mapa mundialista.

Publicidad

En sus canchas se jugaron momentos enormes del fútbol: la consagración de Brasil en 1970, la coronación de Argentina en 1986 y partidos que quedaron grabados en la historia del torneo.

Para México, cerrar la fase de grupos allí tiene una carga especial. No será solo un partido de clasificación: será otro capítulo mundialista en su estadio más simbólico.

Publicidad

Capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 80.800 espectadores después de las adaptaciones realizadas para el torneo.

Es una de las sedes más grandes de esta Copa y el estadio de mayor peso histórico entre los recintos mexicanos.

Publicidad

La magnitud del escenario puede jugar un papel importante. Con México como protagonista, el ambiente será marcadamente local, con una presión fuerte sobre República Checa y un respaldo masivo para el equipo de Javier Aguirre.

El factor altura en la Ciudad de México

Además de la historia, el Azteca tiene otro rasgo muy importante: la altura.

La Ciudad de México se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, un factor que puede influir en el ritmo del partido, especialmente para selecciones poco acostumbradas a jugar en esas condiciones.

Publicidad

México conoce perfectamente ese contexto y suele convertirlo en una ventaja competitiva. Para República Checa, en cambio, el desafío será sostener intensidad, administrar esfuerzos y adaptarse rápido a un escenario físico distinto al europeo.

La altura no decide un partido por sí sola, pero puede pesar en los minutos finales, en la recuperación entre esfuerzos y en la capacidad de sostener presión durante largos tramos.

Publicidad

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Azteca

El Mexico City Stadium tendrá cinco partidos durante el Mundial 2026: tres de fase de grupos y dos de eliminación directa.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

  • México 2-0 Sudáfrica — 11 de junio, Grupo A
  • Argentina 3-0 Argelia — 16 de junio, Grupo J
  • México vs. República Checa — 24 de junio, Grupo A
  • 16avos de final — 30 de junio
  • Octavos de final — 5 de julio
Publicidad
¿Por qué no juega Chucky Lozano en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

ver también

¿Por qué no juega Chucky Lozano en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Datos de México vs. República Checa

  • Partido: México vs. República Checa
  • Competencia: Mundial 2026
  • Grupo: Grupo A
  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Ciudad: Ciudad de México
  • Estadio: Estadio Azteca / Mexico City Stadium
  • Capacidad estimada: cerca de 80.800 espectadores
  • Altitud: más de 2.200 metros sobre el nivel del mar
  • Clima estimado: parcialmente nublado, cerca de 18°C

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué pasa si República Checa gana, empata o pierde contra México por el Grupo A del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué pasa si República Checa gana, empata o pierde contra México por el Grupo A del Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de México vs. República Checa en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Yael Falcón Pérez
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de México vs. República Checa en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Yael Falcón Pérez

En qué clubes juegan los futbolistas de Haití y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026
Mundial 2026

En qué clubes juegan los futbolistas de Haití y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

¿Por qué no juega Raphinha en Escocia vs. Brasil por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Raphinha en Escocia vs. Brasil por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo