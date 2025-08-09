Sonríe Jafet Soto: Hernán Medford causa indignación en Guatemala con su decisión para irse a Herediano

El ciclo de Hernán Medford al frente de Marquense llegó a su fin este sábado, luego de que el técnico costarricense se reuniera con la Junta Directiva del club para negociar la rescisión de su contrato. El acuerdo incluyó que no estuviera presente en el partido de mañana ante Cobán Imperial, por lo que su lugar será ocupado de forma interina por Horacio González.

La salida de Medford se produce en un momento clave para el cuadro felino, que ahora deberá reorganizarse rápidamente para afrontar la jornada del fin de semana y el resto del torneo sin el entrenador que armó el plantel y que sin duda causa cierta molestia en los aficionados.

Tras cerrar su etapa en Marquense, el “Pelícano” puso rumbo a la Ciudad de Guatemala para emprender viaje hacia su natal Costa Rica. Desde el aeropuerto internacional La Aurora, tomará un vuelo directo que lo llevará de regreso al país donde inició su carrera como entrenador y donde vivirá un nuevo capítulo en los banquillos.

El motivo de su apresurada salida tiene nombre y apellido: Club Sport Herediano. Medford será presentado mañana mismo como nuevo director técnico del “Team Florense”, club con el que guarda un vínculo especial y en el que ya supo dejar huella en el pasado. La expectativa en Costa Rica es alta, pues su llegada promete reforzar las aspiraciones del equipo en la liga local.

Durante su breve paso por Marquense, Medford dejó su sello característico, apostando por un fútbol intenso y ofensivo. En especial porque evitó el descenso la temporada pasada, aunque en este Apertura 2025 aún no sabía que era ganar en tres juegos.

Por su parte, Horacio González asumirá la difícil tarea de dirigir a los felinos ante Cobán Imperial, en un duelo que será una prueba de carácter para el plantel, esto mientras concretan a su nuevo técnico que podría ser Sebastián Bini.