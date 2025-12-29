La final entre Municipal y Antigua GFC terminó en escándalo. Los futbolistas se fueron a los golpes cuando el árbitro pitó el final y, por si fuera poco, la afición escarlata ingresó al terreno de juego y el caos se multiplicó.

Durante la batalla campal que se produjo entre los principales protagonistas, uno de los que tuvo una reacción más que violenta fue Carlos Estrada. El Chava repartió varios golpes, uno de esos fue a Kevin Grijalva, el número 2 del equipo colonial.

Chava Estrada agrede al 2 de Antigua GFC.

Luego de estos lamentables episodios que ocurrieron el día sábado en El Trébol, el defensor central de Municipal reapareció con un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dejó más que claro su estado emocional de las últimas horas.

ver también Ricardo Jerez defiende a Municipal tras la final con un duro ataque a Comunicaciones: “Les recuerdo a todos esos Cremas…”

“Ahorita no me chinguen mucha que ando en estado de emoción violenta cerotes, que los vergueo“, manifestó Chava Estrada en su cuenta personal después del título conseguido por Antigua en la final del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Rápidamente, la publicación del futbolista rojo tuvo una gran repercusión. Muchos comentarios fueron de los aficionados escarlatas, quienes apoyaron a Estrada por sentirse de esta manera después de una dolorosa derrota.

¿Cómo sigue el 2026 para Municipal tras caer en la final?

Según pudo confirmar el medio Pasión Roja, los Rojos volverán a los entrenamientos la próxima semana (5 o 6 de enero). Tendrán una semana de descanso y luego regresarán para preparar el Torneo Clausura 2026, el cual iniciará el 21 de enero.