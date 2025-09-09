“Que se queden afuera”: Darwin Lom le responde a Adalberto Carrasquilla y sacude a Guatemala con un mensaje para Luis Fernando Tena

Guatemala empató 1-1 con Panamá en su visita al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por la segunda fecha de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Revirtió su imagen negativa y le dio una inyección de confianza a la afición.

La Bicolor venía de caer ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, en lo que significó un duro golpe durante esta primera ventana. Sin pecar de soberbia, sobraron semblantes positivos al finalizar el encuentro. Fue un punto importante.

Uno de los puntos más altos del equipo guatemalteco, fue Darwin Lom. Mantuvo en cancha una disputa particular con Adalberto Carrasquilla, por un cruce en el que le frenó un peligroso contragolpe. No tardó en dejarle su breve respuesta.

“No. Ahí la tengo, me la voy a llevar”, contestó Lom cuando desde Aficionados GT bromearon con que Carrasquilla quería su camisola. En la jugada se ve cómo tira de la misma para impedir que el delantero chapín le gane en plena carrera.

Guatemala en vilo: Darwin Lom deja un firme mensaje para Luis Fernando Tena

Guatemala se encuentra en el último lugar del Grupo A. Para sorpresa de todos, Surinam ocupa la punta con cuatro unidades. El Salvador es el escolta con tres, y Panamá quedó en tercer lugar con dos puntos. Todavía faltan cuatro encuentros.

Guatemala en el Grupo A de Eliminatorias al Mundial 2026.

Darwin Lom no dudó siquiera un segundo al responder sobre la actualidad en la que se ve inmersa La Bicolor: “Yo creo que, más que nunca, seguimos con vida. Ya los que están afuera, que se queden afuera. No necesitamos a la gente con malas vibras, para ser honestos. Los que estamos en el barco vamos a seguir luchando”.

Con sus declaraciones, Lom dio un claro mensaje de apoyo a Luis Fernando Tena, quien explicó en reiteradas oportunidades la importancia de mantener un grupo sano y unido. Siempre fue partidario de dejar fuera a las “manzanas podridas”.

“Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas por muy bien que jueguen. Si no copearan en el ambiente, si no se ven realmente comprometidos en lo que es el propósito y el objetivo”, expresó Luis Fernando Tena a Jorge Ramos y Su Banda.

