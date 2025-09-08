Christiansen no lo puede creer: MisterChip revela el dato que enfurece aún más a Panamá luego del empate con Guatemala

La Selección de Guatemala volvió a sorprender al conseguir un empate 1-1 en el Estadio Rommel Fernández, resultado que ratifica una estadística que se ha convertido en un verdadero orgullo para la afición chapina.

¿Cuál es el dato que pone a Guatemala por encima de Panamá?

Según el reveló el reconocido estadígrafo español Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, la Bicolor jamás ha perdido contra Panamá en partidos de eliminatorias mundialistas.

El dato es contundente: siete enfrentamientos, con cinco victorias para Guatemala y dos empates, marcan una clara superioridad histórica sobre los canaleros en este tipo de competiciones. El empate más reciente en suelo panameño no hizo más que reforzar la narrativa de que, al menos en eliminatorias, la Azul y Blanco siempre encuentra la forma de salir airosa.

Publicidad

Publicidad

MisterChip destacó este hecho en sus redes sociales, subrayando además que el grupo en el que compiten Guatemala, Panamá, El Salvador y Surinam ha estado marcado por la paridad. “Guatemala no mereció perder contra El Salvador, del mismo modo que El Salvador no ha merecido perder hoy contra Surinam. Este grupo tendría que haber empezado con cuatro empates, pero está así…”, escribió.

MisterChip habló de la paternidad de Guatemala a Panamá. (Foto: X)

Publicidad

Actualmente, la tabla de posiciones refleja lo ajustado del sector: Surinam lidera con 4 puntos, El Salvador lo sigue con 3, Panamá suma 2 y Guatemala cierra con apenas 1. Aunque el invicto frente a los canaleros es un motivo de orgullo, la realidad es que los chapines necesitan empezar a ganar si quieren seguir soñando con el Mundial 2026.

Publicidad

ver también “No queríamos este resultado”: Adalberto Carrasquilla señala a los responsables del empate de Panamá contra Guatemala

MisterChip advirtió que esta igualdad puede convertirse en un problema para todos. “Tanta igualdad es muy mala noticia para las 4 selecciones del grupo. Se van a quitar tantos puntos en los empates, que el segundo podría ser el peor de los 3 grupos y quedar fuera de la repesca”, explicó.

Publicidad

En ese contexto, la Selección de Luis Fernando Tena, quien reveló como le empataron a Panamá, está obligada a transformar sus buenas presentaciones en victorias. La historia dice que contra Panamá siempre salen bien librados, pero para mantenerse con vida en la ruta hacia la Copa del Mundo necesitarán más que estadísticas: deberán convertir esa superioridad en puntos que los acerquen al gran objetivo.