Darwin Lom necesitó sólo dos palabras para mandarle un reproche a Luis Fernando Tena y advertir a El Salvador

Darwin Lom fue una de las piezas más importantes del empate entre Guatemala y Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026. Fue 1-1, aunque todo ya estaba dado para que los visitantes cosecharan sus primeros tres puntos. No pudieron.

Lom jugó un muy buen partido y abrió la cuenta a los 75 minutos de juego, pero la ilusión del triunfo se desmoronó a los cuatro minutos de tiempo adicional. Fue Virgil Misidjan el encargado de amargarle la noche a La Bicolor y repartir puntos.

Para el delantero guatemalteco, el gran problema chapín se basó en el sistema defensivo. Demostró no sentirse cómodo con la táctica fija, al igual que se vio de muchos de sus compañeros en cancha. Parece no ser lo que mejor les sienta.

Eso mismo llevó el atacante al análisis en rueda de prensa, casi como mensaje de reproche a Luis Fernando Tena. También avisó que no volverán a perdonar a los futbolistas de El Salvador, pues necesitan sumar de a tres para soñar en grande.

Darwin Lom no lo duda: reproche a Tena y advertencia a El Salvador con Guatemala

Darwin Lom no dudó en enviar un breve reproche a Luis Fernando Tena, con las mismas palabras con las que advirtió a El Salvador de cara al próximo encuentro de Eliminatorias al Mundial 2026. El mismo definirá las posibilidades de ambos.

“Un poco tristes por lo que pasó en los últimos minutos. Tenemos mala suerte. En los primeros 15 o los últimos 15 nos desconcentramos un poquito, dejamos ir unos puntos muy importantes. Vinimos aquí sabiendo que teníamos que llevarnos aunque sea un punto, pero teníamos los tres y nos vamos decepcionados”, dijo.

“No tenemos tiempo para lamentarnos, hay que seguir y trabajar en todo lo que necesitamos. Hay que sacar los tres puntos allá en El Salvador. Ellos lo hicieron en nuestra casa y no podemos perdonar otra vez allá. Otra vez táctica fija, tenemos que mejorar eso. Detallitos que, en menos de un segundo, cambia el juego”, siguió.

“Tenemos que ver en lo que viene, porque no hay tiempo para sentarnos aquí y lamentarnos. Seguimos luchando y hay que ver lo positivo, pero mejorar lo que hicimos mal. Tenemos tres partidos y les hemos dado batalla a todos. Nos queda la segunda vuelta y todos decían que Guatemala no iba a hacer nada”, sentenció.