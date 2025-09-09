No se vio en TV: el gesto de Luis Fernando Tena y Nicholas Hagen que impacta a Guatemala tras el empate en Panamá

Guatemala mejoró su imagen en Eliminatorias al Mundial 2026, aunque no esta entre las mejores de la tercera etapa. Tras la inesperada caída contra El Salvador, el empate con Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez fue un alivio.

Con un notorio cambio en juego y actitud, La Bicolor le dio cierre a la ventana del mes de septiembre. Ganaba a los 35 minutos con tanto de Óscar Santis, pero 120 segundos luego llegó Carlos Harvey para salvar a la peor versión de La Canalera.

Una vez finalizado el partido, si bien no se vivió como una victoria, el semblante de la Selección Nacional fue diferente al del cruce con La Selecta. Por eso mismo, Luis Fernando Tena y Nicholas Hagen sorprendieron con sus gestos inesperados.

Luis Fernando Tena y Nicholas Hagen agradecen apoyo a afición de Guatemala

Una vez concretado el empate en el marcador, tras saludarse con todos y cada uno de sus compañeros, Nicholas Hagen se quitó sus guantes y se acercó a las gradas en las que se ubicaban los aficionados chapines. Casi que saludó a todos.

Hasta se lo vio chocar palmas con muchos de los que se acercaron a cierre de la valla para agradecerle su sacrificio. Hagen se quedó un tiempo con ellos, para ir luego de vuelta hacia el vestidor y conversar con los integrantes del equipo.

Por su parte, Luis Fernando Tena no se quedó atrás. De vuelta al micro con el que se retiraron del estadio, saludó a los fanáticos con su gesto característico. Hasta se acercaron algunas camisetas locales para platicar con estos protagonistas.

Las figuras de La Bicolor saludaron a los aficionados en el Estadio Rommel Fernández

Nicolás Samayoa también se acercó al alambrado del estacionamiento para darle las gracias a los aficionados que se acercaron desde Guatemala. Otro que valoró el esfuerzo de los fanáticos fue José “Caballo” Morales, quien también los saludó.

Guatemala calcula y debe ganar: las sorpresivas posiciones del Grupo A de Concacaf (Google).

La Bicolor visitará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador para el 14 de ese mismo mes. En noviembre, recibirá a Panamá el 13 y al equipo surinamés el 18, para darle cierre a la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026.

