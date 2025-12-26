Qué necesita Municipal en la revancha contra Antigua GFC para ser campeón del Torneo Apertura 2025

Tras el 2-0 sufrido en el Estadio Pensativo, Municipal llega a la vuelta de la final con una misión tan clara como complicada: remontar dos goles de desventaja ante un Antigua GFC que ha demostrado jerarquía en momentos clave. La función será en El Trébol, donde los Rojos buscarán su título número 33 de la Liga Nacional de Guatemala.

Lo primero es entender el reglamento: en la gran final del Apertura 2025, el campeón se define por marcador global. Si al final de los 180 minutos hay empate en el acumulado, se juegan tiempos extra y, si persiste la igualdad, penales. No hay gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla en esta instancia.

Municipal es campeón en los 90 minutos si…

Los Escarlatas necesitan ganar la vuelta por tres o más goles de diferencia: así el global quedaría a favor de Municipal y no haría falta ni prórroga ni penales para levantar el trofeo del Apertura 2025.

Qué pasa si Municipal gana por dos goles de diferencia

Si el equipo de Mario Acevedo gana por exactamente dos goles, el marcador global quedará empatado:

Antigua llega con ventaja 2-0.

Una victoria escarlata por dos tantos iguala la serie en el acumulado.

En ese escenario, no hay campeón en los 90 minutos. La serie se va a una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15’). Si en el tiempo extra uno de los dos se impone, ese será el nuevo monarca del fútbol chapín. Si después de los 120 minutos el global sigue igualado, la definición pasa a los penales, donde se decidirá el título.

Es decir, ganar por dos goles obliga a alargar la noche, pero todavía no garantiza la corona.

Municipal queda sin ser campeón si…

Empata o pierde la vuelta: cualquier empate o derrota en El Trébol hace campeón a Antigua , porque mantendría o ampliaría la ventaja en el global.

la vuelta: cualquier empate o derrota en El Trébol hace campeón a , porque mantendría o ampliaría la ventaja en el global. Incluso una victoria por un solo gol no le alcanza: la diferencia global seguiría favoreciendo a Antigua, por lo que los coloniales serían igualmente campeones.

En resumen, Municipal necesita una noche casi perfecta: ganar sí o sí, y hacerlo por mínimo dos goles para forzar al menos la prórroga y por tres o más para coronarse directamente.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Antigua GFC por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Hora: 6:00 p.m. (hora de Guatemala)

6:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Manuel Felipe Carrera – El Trébol, Ciudad de Guatemala