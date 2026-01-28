“FIFA va a respaldar”: Darwin Lom recibe la notificación que puede dar un giro a su pelea contra Comunicaciones

Darwin Lom ya no forma parte de Comunicaciones, algo que quedó evidenciado desde el momento en que el propio futbolista se despidió del club para emprender su camino rumbo a The Strongest de Bolivia.

Incluso, el delantero ya tuvo su estreno en un partido amistoso, donde respondió con un gol y una asistencia, confirmando su buen momento. Sin embargo, una nueva notificación podría dar un giro a su favor y dejar en evidencia a la directiva de Comunicaciones.

La notificación inesperada para Darwin Lom

El periodista Carlos Marín, desde su espacio en Ciudad Deportiva Guatemala, aseveró que Darwin Lom no debería tener inconvenientes para jugar con The Strongest, incluso si Comunicaciones decide llevar el caso a una instancia legal.

Según explicó, FIFA podría otorgarle al futbolista un pase internacional provisional, mientras se resuelve la situación, y aseguró que el club boliviano está al tanto de todo el escenario y tiene la certeza de que el jugador podrá competir con normalidad.

Darwin Lom – The Strongest

“Si bien es cierto que Comunicaciones puede comenzar una situación legal, FIFA va a respaldar a Darwin, le puede dar un pase internacional provisional para que él pueda jugar“, compartió Carlos Marín.

“Lo importante acá es que The Strongest está enterado de la situación. Ellos están claros que Darwin jugará con ellos”, aseveró el periodista Carlos Marín desde el espacio Ciudad Deportiva Guatemala.

Con este terreno todo indica que Darwin Lom podrá competir con normalidad en Bolivia, ya que tanto FIFA como The Strongest están al tanto del caso y confían en que el jugador recibirá el respaldo necesario, tal y como señaló el periodista Carlos Marín.

Como señaló Carlos Marín, incluso ante un eventual proceso legal, el delantero tendría vía libre para jugar, lo que refuerza la postura de que su situación está bien encaminada.