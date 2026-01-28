Quién es y cómo juega Miguel Armando Groot, la joya de 15 años que brilla en Países Bajos y se mete en el radar de Guatemala

El nombre de Miguel Armando Groot empieza a ganar peso en el fútbol juvenil chapín. Con 15 años, el mediocampista ofensivo fue invitado al proceso de la Selección Nacional Sub-17 de Guatemala, y su caso despierta especial atención por un diferencial cada vez más valioso: se está formando en el fútbol neerlandés y ya compite en un entorno de alta exigencia.

Brilla en Países Bajos: FC Den Bosch U16 y minutos con el U21

Actualmente, Groot se forma en el FC Den Bosch U16 (Países Bajos), un entorno competitivo que prioriza la técnica, la intensidad y la toma de decisiones. El dato que más lo potencia en el radar es que, además de competir en su categoría, también ha sido utilizado en el equipo U21, algo poco común para un futbolista de su edad y que habla de su madurez y capacidad para sostenerse en ritmos más altos.

Paso por academias top: PSV y FC Groningen

En su camino formativo, Miguel pasó por academias reconocidas, incluyendo PSV y FC Groningen, dos estructuras con reputación en el desarrollo de juveniles en Países Bajos. Ese recorrido, sumado a su presente en Den Bosch, explica por qué empieza a ser considerado como uno de los nombres a seguir dentro de su generación.

¿Cómo juega? Un “10” moderno que se mueve entre líneas

Groot encaja en el perfil de mediocampista ofensivo que aporta claridad en los metros decisivos. Su juego se entiende desde el rol: recibir, girar y decidir rápido para acelerar ataques.

Entre sus rasgos más identificables:

Recepción entre líneas: se ubica en espacios donde puede recibir a espaldas de los mediocampistas rivales.

Último pase: busca filtrar o conectar con el delantero en ventaja.

Conducción corta y asociación: prioriza juntar pases para progresar.

Lectura del ritmo: acelera cuando detecta superioridad y pausa cuando conviene ordenar.

Por su mapa de influencias, puede actuar como enganche (detrás del punta) o como interior adelantado, iniciando unos metros más atrás y llegando al último tercio.

Guatemala lo invita al proceso: Sub-17 hoy, ¿Sub-20 mañana?

El hecho de que ya haya sido invitado al proceso Sub-17 coloca a Groot dentro del seguimiento formal. Y, por proyección, podría convertirse en una alternativa también para Sub-20, un salto que suele darse cuando el jugador muestra condiciones para competir con mayores y se busca acelerar su integración al ecosistema de selección.

En ese sentido, el caso de Groot no se reduce a una convocatoria puntual: es una inversión de futuro en un futbolista que puede ofrecer creatividad y talento diferencial en una zona del campo determinante.

Por qué Guatemala puede convocarlo

Guatemala puede contar con Miguel Armando Groot porque su mamá es guatemalteca, lo que abre la puerta a representarlo a nivel selecciones. En escenarios como este, el “timing” suele ser clave: cuando un jugador se forma y compite en Países Bajos, también puede entrar en el radar neerlandés si sostiene su crecimiento.

Por eso, para Guatemala, sumarlo temprano al proceso juvenil tiene un doble valor:

Deportivo, porque incorpora un talento formado en una escuela altamente competitiva. Estratégico, porque fortalece el vínculo del jugador con el proyecto chapín antes de que otras opciones de selección ganen fuerza.

Un refuerzo interesante para el futuro de la Selección

Con 15 años, Groot ya reúne varios factores que suelen anticipar una carrera a seguir: formación europea, paso por academias relevantes, rol creativo y presencia en dinámicas de selección. Si sostiene su progresión y continúa sumando experiencias con categorías superiores, Guatemala podría encontrar en él un refuerzo muy interesante para el recambio de los próximos años.

