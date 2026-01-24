¿Marginado? El verdadero motivo por el que el Fantasma Figueroa no convoca a José Contreras en Comunicaciones

Comunicaciones se mide esta tarde a Cobán Imperial en el estadio CEMPRO, en la zona seis capitalina, en uno de los duelos que acapara los reflectores de la jornada, tomando en cuenta que ambos equipos llegan con triunfo tras la primera fecha del Torneo Clausura 2026, lo que anticipa un choque intenso y de alto voltaje.

Más allá del atractivo deportivo, la atención vuelve a centrarse en la ausencia de José Manuel Contreras, quien nuevamente no figura en la convocatoria y suma su segundo partido consecutivo sin acción bajo el mando del técnico chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien ha iniciado su etapa con resultados positivos al frente del cuadro albo.

La razón de la baja del experimentado mediocampista es una lesión muscular que lo mantiene en proceso de recuperación. Contreras ha estado trabajando desde hace varios días con el cuerpo médico del club, aunque hasta el momento Comunicaciones no ha emitido un parte oficial sobre la fecha estimada para su regreso a las canchas.

En una situación similar se encuentra el defensor colombiano José Corena, quien también continúa con su proceso de rehabilitación y no está disponible para este compromiso. Ambas ausencias representan un reto para el cuerpo técnico, que ha tenido que ajustar su esquema sin dos piezas importantes del plantel.

Por decisión estrictamente técnica, tampoco fueron incluidos en la lista Rafael Morales, Wilson Pineda y Erick Lemus, una muestra clara de la línea de trabajo que ha establecido Figueroa desde su llegada, priorizando el rendimiento actual por encima de nombres o trayectorias.

El propio Marco Antonio Figueroa ha sido enfático en su postura: jugarán quienes estén en mejor forma, sin importar la edad o el tiempo en la institución, un mensaje directo que busca elevar la competencia interna y mantener al equipo enfocado en consolidar su buen arranque en el campeonato.

