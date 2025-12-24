La estrategia de Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi para que Municipal remonte a Antigua en la final

En medio de las fiestas de fin de año, Municipal y Antigua GFC mantienen viva la atención del fútbol nacional al disputar la Final del Torneo Apertura 2025, una serie que ha elevado la tensión en ambas aficiones y que se encamina a un cierre cargado de emociones en la capital.

El panorama no es sencillo para el equipo rojo, que recibió un duro golpe en el partido de Ida al caer 2-0 en condición de visitante, un resultado que obliga a los escarlatas a una reacción inmediata si quieren cambiar el rumbo de la historia, es por eso que el entrenador Mario Acevedo no se guarda nada.

Pese al ambiente festivo, en Municipal no hay espacio para la relajación, y el plantel ha mantenido el foco absoluto en el juego de Vuelta, combinando entrenamientos con breves momentos para compartir con sus seres queridos, conscientes de que el objetivo mayor está a solo 90 minutos.

Los rojos sin descanso

Este miércoles, el equipo trabajó en horas de la mañana en el estadio Manuel Felipe Carrera, afinando detalles tácticos y físicos, mientras que para este jueves 25 está programada una nueva sesión de entrenamientos alrededor de las 17:00 horas, tras la cual el grupo quedará concentrado.

La planificación contempla que el viernes los rojos realicen su último entrenamiento en horario vespertino, una práctica clave para cerrar la semana y definir el once que saldrá a buscar la remontada ante un rival que ha sabido imponer condiciones en finales recientes.

El partido de Vuelta entre Municipal y Antigua se disputará este sábado a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los escarlatas están obligados a ganar por tres goles si desean levantar la anhelada estrella número 33 de la Liga Nacional, en una noche que promete ser histórica o definitiva.

