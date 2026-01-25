Comunicaciones anuncia incorporación un día después de perder contra Cobán en el Clausura 2026

La noche de ayer en el Estadio Cementos Progreso terminó cargada de tensión para Comunicaciones, que cayó 2-3 ante Cobán Imperial, actual líder del Torneo Clausura 2026, donde la afición no dudó en manifestar su enojo, entre ellos en contra de los refuerzos que siguen sin convencer.

Un día después de este resultado adverso, los cremas volvieron a los entrenamientos al mando del entrenadorMarco Antonio El Fantasma Figueroa, con miras a su visita a Antigua GFC y así intentar mejorar su rumbo.

La novedad en la práctica fue la presencia del delantero colombiano Omar Duarte, quien el viernes fue anunciado como refuerzo y que está llamado a destacar, en especial porque la situación en el club no es buena y sigue en la zona del descenso.

¿Quién es Omar Duarte?

Duarte, de 30 años, se desempeña como centro delantero, es zurdo y mide 1.80 metros, características que lo convierten en un atacante fuerte en el juego aéreo y con presencia constante dentro del área rival, uno de los aspectos que más necesitaba reforzar Comunicaciones.

El nuevo refuerzo albo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano, donde militó en clubes como Atlético Huila, Llaneros, Inter de Bogotá y Atlético Nacional. Además, ya conoce el fútbol de la región, luego de su paso por Nacional de Potosí en Bolivia, experiencia que podría facilitar su adaptación al balompié guatemalteco.

Duarte se suma así a los otros refuerzos ofensivos del club: el mexicano Gael Sandoval y el panameño Jean Pol, conformando el tridente de incorporaciones solicitado por Marco Antonio Figueroa.