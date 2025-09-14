Por encima de Nicholas Hagen: el logro de Olger Escobar que impresiona a Guatemala con apenas un puñado de partidos en la MLS

El futbol de Guatemala atraviesa un momento de crecimiento importante, especialmente por la aparición de nuevos legionarios que han fortalecido a la Selección de Guatemala. Entre ellos destaca Olger Escobar, un estadounidense nacionalizado guatemalteco que, con apenas 19 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas de la Azul y Blanco, sobre todo tras su participación en la Copa Oro.

A nivel de clubes, Escobar tomó un paso clave en su carrera al dejar al New England Revolution para fichar por el CF Montreal. Aunque tuvo un inicio complicado, el joven atacante ha logrado ganarse un lugar en la plantilla y poco a poco ha mostrado un rendimiento destacado, que ahora se refleja en su creciente valor de mercado.

El portal especializado Transfermarkt realizó recientemente una actualización y confirmó que Olger Escobar alcanza ya un costo de 300 mil euros, lo que lo coloca por encima de Nicholas Hagen, portero del Columbus Crew, valorado en 200 mil euros. Este dato confirma el ascenso del joven futbolista dentro de la élite de los guatemaltecos en el extranjero.

El guatemalteco más caro

Sin embargo, el mejor valorado entre los guatemaltecos en la MLS sigue siendo Aaron Herrera, defensor del DC United, quien registra un precio de 2 millones de euros. Aun así, no cabe duda de que Escobar tiene todo el potencial para seguir aumentando su valor con el paso de las temporadas y consolidarse como una de las figuras de mayor proyección en el fútbol internacional.

El crecimiento de Escobar no solo representa un paso adelante en su carrera personal, sino también una señal del impacto que los legionarios guatemaltecos pueden tener en el desarrollo del fútbol nacional. Su caso refleja cómo la constancia, el talento y las oportunidades bien aprovechadas pueden abrir puertas en escenarios de primer nivel.

Con apenas 19 años, Olger Escobar ya está en el radar como uno de los futbolistas más valiosos de Guatemala en el extranjero. Su evolución será seguida de cerca tanto por la afición guatemalteca como por la Selección Nacional, que confía en que este joven atacante siga creciendo y se convierta en una pieza fundamental de cara al camino rumbo al Mundial 2026.