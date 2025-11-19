Toda Guatemala consternada con el mensaje de despedida de Olger Escobar tras no haberse clasificado al Mundial 2026

Guatemala se despidió de las Eliminatorias al Mundial 2026 con un triunfo ante su público. Fue con un abultado 3-1 contra Surinam que sirvió para ayudar a Panamá a ganar el Grupo A. El equipo mostró buen juego.

Ya sin posibilidades de clasificarse, La Bicolor tenía como objetivo cumplir lo que le había prometido a su público. Cerrar el ciclo con una victoria era importante, más aún si se considera la localía y el esfuerzo de la afición para acompañarlos.

Una vez concretado el marcador y cumplida esta meta secundaria, un mensaje impactó a todos los chapines. Este llegó desde la cuenta oficial de Instagram de Olger Escobar y sonó tanto a despedida como a agradecimiento por lo vivido.

Olger Escobar se despide de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras no clasificarse

“Plan de Dios… Gracias, Guate”, posteó Olger Escobar a través de su cuenta de Instagram, con una imagen suya en la cancha, de espaldas, en blanco y negro. Eso lleva a creer que podría tratarse de una triste noticia, como una despedida.

Escobar participó de todas las Eliminatorias al Mundial 2026. En total, desde su primera convocatoria, lleva 17 partidos en la Selección Nacional, dentro de los cuales logró convertir cuatro goles. Logró transformarse en una de las figuras.

Con sacrificio y buen pie, este joven de 19 años fue autor del segundo tanto de Guatemala para el 3-1 ante Surinam. Está en la consideración de Luis Fernando Tena desde muy joven, por lo que se entiende que no lo dejará irse fácilmente.

¿Cómo le fue a Guatemala en las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerró su participación en la tercera fase con ocho puntos, uno por debajo de Surinam, clasificado al repechaje. Panamá se quedó con el boleto directo al Mundial 2026, mientras que El Salvador ocupó el último puesto.