Guatemala en vilo: Luis Fernando Tena toma una medida contundente con Olger Escobar y Aarón Herrera para buscar la clasificación al Mundial 2026

Guatemala se encuentra en vilo tras la contundente medida que el técnico Luis Fernando Tena tomó para con Olger Escobar y Aarón Herrera. El gran sueño mundialista está a la vuelta de la esquina y no quieren dar ningún tipo de ventaja.
Surinam es el líder del Grupo A. Panamá lo sigue como escolta, con una cantidad idéntica de puntos pero menos goles a favor. Debajo está La Bicolor, con la ventaja de que jugará como local la última ventana de la fase. El Salvador cierra el cuarteto.
Ante la importancia histórica de estas Eliminatorias al Mundial 2026, no existe el margen de error. Luis Fernando Tena le pidió a los clubes de Liga Nacional que liberen a los seleccionados una semana antes de lo previsto, para que descansen.
Según informó Ciudad Deportiva Guatemala, se comunicará una lista de citados del ámbito local a la brevedad. Con ellos comenzará el microciclo, hasta que Tena extienda su cometido hasta los legionarios, tal como lo son Herrera y Escobar.
Luis Fernando Tena pide a la MLS por Olger Escobar y Aarón Herrera para jugar las Eliminatorias al Mundial
Con los legionarios, Luis Fernando Tena está en medio de un plan similar que con aquellos seleccionados del fútbol doméstico. El entrenador no dudó en extender una comunicación con cada uno de ellos, y hasta habló con algunos dirigentes.
El caso más resonante, fue el de la MLS. El Montreal y el DC United no lograron avanzar hacia la fase final del torneo doméstico. Respectivamente, Olger Escobar y Aarón Herrera se despidieron de sus posibilidades de acariciar ese gran trofeo.
Tena, con el apoyo de la FFG, envió una carta de petición a las autoridades de la Major League Soccer para que ambos equipos liberen a los futbolistas. De esta manera, podrían integrarse a la Selección Nacional al tiempo de los nacionales.
La mayor dificultad se presenta en que, dentro de la máxima categoría del fútbol estadounidense, los equipos no tienen vacaciones ni parates por incumplimiento de objetivos. Siguen con sus entrenamientos como parte del convenio de pago.
Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la tercera fase
- Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
- Local vs. Surinam, 18 de noviembre.